«Η Πάρος μας, το νησί μας καίγεται»: Η ανάρτηση της Άννας Νταλάρα για την πυρκαγιά

Σε μία ανάρτηση για τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη από τις 28 Ιουλίου στην Πάρο, προχώρησε η Άννα Νταλάρα, η οποία κατάγεται από το νησί.

«Η Πάρος μας, το νησί μας καίγεται», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της και προσθέτει: «Και όχι μόνο η Πάρος. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους. Στο νησί 10.000 στρέμματα γης καμένα. Η χαμηλή βλαστηση εξαφανίστηκε. Βοήθησε όπως πάντα ο αέρας και η απληστία μας. Πόση δόμηση να αντέξει ακόμα το νησάκι;; Το γύριζα παιδάκι με τον παππού μου και γέμιζαν τα μάτια μας με εικόνες από αμπέλια, κέδρους και ελιές. Τι κρίμα».

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