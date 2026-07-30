Ευρήματα φρίκης στην ιατροδικαστική της 31χρονης που επιτέθηκε αλιγάτορας - Σημάδια δοντιών στα οστά

Snapshot Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε ότι η 31χρονη δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από αλιγάτορα, με τραυματισμούς που περιλαμβάνουν σχεδόν πλήρη ακρωτηριασμό και σημάδια δοντιών στα οστά της.

Η 31χρονη Κλαρκ πέθανε από πολλαπλά τραύματα αμβλύς δύναμης στα άνω άκρα, με τον θάνατο να χαρακτηρίζεται ατύχημα.

Βρέθηκαν σημάδια δοντιών στην αριστερή κλείδα, ωμοπλάτη και το αριστερό χέρι της 31χρονης.

Κυνηγοί σκότωσαν έναν αλιγάτορα 5 μέτρων που ταυτοποιήθηκε με DNA ως υπεύθυνος για την επίθεση.

Η επίθεση συνέβη στο Little Big Econ State Forest κατά την επίσκεψη της Κλαρκ με τον φίλο και τη συγκάτοικό της. Snapshot powered by AI

Νέα φρικιαστικές λεπτομέρειες για τη θανατηφόρα επίθεση αλιγάτορα σε 31χρονη στην Κεντρική Φλόριντα των ΗΠΑ, στις 28 Ιουνίου, αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση.

Η επίθεση ήταν τόσο άγρια με τον αλιγάτορα να της κόβει με τα σαγόνια του και τα δύο χέρια της, αφήνοντας τα σημάδια των δοντιών του πάνω στα οστά της, σύμφωνα με τη νεκροψία της.

Η Κλαρκ, 31 ετών, πέθανε αφού το θηρίο την κατασπάραξε κατά τη διάρκεια επίσκεψης με τον φίλο της και τη συγκάτοικό της στο Little Big Econ State Forest.

Η αναπληρώτρια ιατροδικαστής Jenaye L. Mack πραγματοποίησε τη νεκροψία στο σώμα του Clark στο Ορλάντο το επόμενο πρωί.

Σε μια έκθεση αυτοψίας που κυκλοφόρησε την Πέμπτη και έλαβε η The Post, η αναπληρώτρια ιατροδικαστής Jenaye L. Mack που πραγματοποίησε τη νεκροψία είπε ότι ο θάνατος της Κλαρκ προκλήθηκε από «πολλαπλά τραύματα από αμβλύ δύναμη των άνω άκρων» και ο τρόπος θανάτου ήταν ατύχημα.

Η Μακ έγραψε ότι η Κλαρκ, είχε υποστεί «σχεδόν πλήρη τραυματικό ακρωτηριασμό του αριστερού χεριού στον ώμο και σχεδόν πλήρη τραυματικό ακρωτηριασμό του δεξιού περιφερικού αντιβραχίου».

Πρόσθεσε ότι βρέθηκαν σημάδια δοντιών στην αριστερή κλείδα, στην αριστερή ωμοπλάτη και στο κοιλιακό αριστερό χέρι.

Μετά την επίθεση, κυνηγοί σκότωσαν έναν αλιγάτορα 5 μέτρων που βρέθηκε κοντά, τον οποίο αξιωματούχοι της Επιτροπής Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) επιβεβαίωσαν αργότερα ως υπεύθυνο για τη θανατηφόρα επίθεση με χρήση DNA.