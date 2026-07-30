Μπαράζ συλλήψεων στη Ρωσία για δωροδοκία - Ένας δισεκατομμυριούχος και κορυφαία στελέχη εταιριών

Snapshot Συνελήφθη ο Igor Moiseenko, ανώτερο στέλεχος της Gazprom, για δωροδοκία ύψους 50 εκατομμυρίων ρουβλίων.

Ο δισεκατομμυριούχος Valery Kustov και άλλα στελέχη του ομίλου Efko συνελήφθησαν για παράνομη εισαγωγή και παρουσίαση drones ως δικής τους ανάπτυξης.

Ο όμιλος Efko είναι κορυφαίος παραγωγός ηλιελαίου και δραστηριοποιείται στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το 2021.

Η ενίσχυση της παραγωγής drones αποτελεί προτεραιότητα της ρωσικής κυβέρνησης στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Συνελήφθη επίσης ο Marat Oziev στην Τούλα για οργάνωση παράνομης μετανάστευσης υπό το πρόσχημα βοήθειας σε συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Snapshot powered by AI

Κορυφαίο στέλεχος της Gazprom συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, από άνδρες της υπηρεσίας οικονομικής ασφάλειας FSB για δωροδοκία «υψηλής κλίμακας».

Πρόκειται για τον Igor Moiseenko, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Εταιρικής Προστασίας της Gazprom Energoholding LLC, στη Μόσχα, ο οποίος και κρατείται καθώς ερευνάται γα υπόθεση δωροδοκίας έναντι του ποσού των 50 εκατομμυρίων ρούβλια, (547.000 ευρώ).

Russia: Another Putin mafia oligarch, Valery Kustov, arrested by the FSB for defrauding the government.

Alla Polovchenya, deputy head of the Directorate of Unmanned Systems and Robotics in the Ministry of Industry and Trade also arrested.https://t.co/RQu0GDAelN — Igor Sushko (@igorsushko) July 30, 2026

Νωρίτερα, στο πλαίσιο των ερευνών για διαφθορά έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος του ομίλου εταιρειών Efko, Valery Kustov. Μαζί του συνελήφθησαν ο γενικός διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Efko, Yevgeny Lyashenko και ένας κυβερνητικός αξιωματούχος υπεύθυνος για την ανάπτυξη drone.

Η εταιρία του δραστηριοποιείται στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και είναι ο κορυφαίος παραγωγός ηλιελαίου της Ρωσίας.

Το Mash, ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο γνωστό για τις πηγές του στις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε ότι οι αξιωματούχοι της Efko ήταν ύποπτοι ότι αγόρασαν κρυφά drones από την Κίνα και τα πέρασαν ως ιδιόκτητη ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο όμιλος Efko ασχολείται με τα drones από το 2021 μέσω μιας επιχείρησης που ονομάζεται Future Transport που περιγράφει τον εαυτό της ως «ηγέτη στην ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Ρωσία». Διαθέτει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη δυτική περιοχή του Μπέλγκοροντ και εργοστάσιο παραγωγής στην πόλη Τολιάτι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η ενίσχυση της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Ρωσία έχει αναφερθεί από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως κορυφαία προτεραιότητα στον πόλεμο με την Ουκρανία, μια σύγκρουση που κυριαρχείται όλο και περισσότερο από τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και από τις δύο πλευρές.

Εν τω μεταξύ, στην περιοχή της Τούλα, ο επικεφαλής της δημόσιας οργάνωσης «SVOI» Marat Oziev συνελήφθη ως ύποπτος για οργάνωση παράνομης μετανάστευσης με το πρόσχημα της βοήθειας των συμμετεχόντων στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με την πηγή, ο 34χρονος Oziev θα μπορούσε να παρέχει στους μετανάστες προσωρινή στέγαση στο Novomoskovsk, καθώς και να τους εμπλέξει σε εργασία σε τηλεφωνικά κέντρα.