Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ιστορικός διοικητικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Εθνικού Αστέρα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο επί δύο δεκαετίες διοικητικός ηγέτης του συλλόγου της Καισαριανής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του Εθνικού Αστέρα, καθώς συνέδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη αγωνιστική άνθηση της ομάδας.

Ο Παπαδόπουλος ανέλαβε τη διοίκηση του συλλόγου το 1991 και παρέμεινε στο τιμόνι του μέχρι το 2011, υπηρετώντας τον Εθνικό Αστέρα για 21 συνεχόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία, καταγράφοντας τρεις διαδοχικές ανόδους μέσα σε ισάριθμες σεζόν.

Η αρχή έγινε την περίοδο 1995-96 με την άνοδο από τη Δ' στη Γ' Εθνική, ακολούθησε η άνοδος στη Β' Εθνική τη σεζόν 1996-97 και, έναν χρόνο αργότερα, γράφτηκε η πιο λαμπρή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου με την ιστορική άνοδο στην Α' Εθνική.

Η τετραετία 1998-2002 αποτελεί μέχρι και σήμερα τη «χρυσή εποχή» του Εθνικού Αστέρα, καθώς η ομάδα αγωνίστηκε για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας ως έδρα το γήπεδο «Μιχάλης Κρητικόπουλος».

Η αποχώρησή του από τα διοικητικά δρώμενα ξεκίνησε να δρομολογείται το 2010, ενώ τον Ιούλιο του 2011 ολοκληρώθηκε και επίσημα με τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, έχοντας ταυτίσει το όνομά του με την αναγέννηση και την καθιέρωση του Εθνικού Αστέρα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Η προσφορά του στον σύλλογο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα παραμείνει ανεξίτηλη, ενώ η μνήμη του θα συνοδεύει για πάντα την ιστορία της ομάδας της Καισαριανής.