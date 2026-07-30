Ισπανία: Φάλαινες δολοφόνοι επιτέθηκαν ξανά σε γιοτ - Βύθισαν 8 σκάφη από το 2020

Snapshot Ένα σουηδικό γιοτ δέχθηκε επίθεση από φάλαινες δολοφόνους στα ισπανικά ύδατα, με καταστροφή του πηδαλίου και ανάγκη διάσωσης των δύο επιβατών χωρίς τραυματισμούς.

Το περιστατικό ακολούθησε παρόμοια σύγκρουση που οδήγησε στη βύθιση άλλου γιοτ κοντά στο ακρωτήριο Estaca de Bares, με σωτηρία του πληρώματος.

Από το 2020 έχουν αναφερθεί πάνω από 700 αλληλεπιδράσεις φαλαινών δολοφόνων με σκάφη στην Ισπανία και Πορτογαλία, με τουλάχιστον οκτώ γιοτ να βυθίζονται.

Μια μικρή ομάδα περίπου 15 φαλαινών δολοφόνων στον ιβηρικό υποπληθυσμό εμφανίζει ασυνήθιστη συμπεριφορά και είναι απειλούμενη από την IUCN.

Οι ειδικοί προτείνουν στους ναυτικούς να σβήνουν τον κινητήρα, να αφαιρούν τα πανιά και να μην αντιστέκονται στην κίνηση του πηδαλίου για να μειώσουν τις ζημιές από τις φάλαινες. Snapshot powered by AI

Επίθεση από ένα κοπάδι φάλαινες - δολοφόνους δέχθηκε ένα σκάφος υπό σουηδική σημαία στα ανοιχτά των ισπανικών αρχών με συνέπεια τα δύο άτομα που επέβαιναν να ζητήσουν διάσωση.

Οι φάλαινες κατέστρεψαν το πηδάλιο του 14μετρυ γιοτ το οποίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου με σκάφος της ακτοφυλακής να το προσεγγίζει και να το ρυμουλκεί σε ασφαλές σημείο. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες μέρες μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό κοντά στο ακρωτήριο Estaca de Bares - το βορειότερο σημείο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Στη συνέχεια, μετά από σύγκρουση με φάλαινες δολοφόνους, το γιοτ αναψυχής Idem βυθίστηκε. Το πλήρωμα σώθηκε.

Σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας για την Όρκα του Ατλαντικού, περισσότερες από 700 περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων φαλαινών δολοφόνων με σκάφη στα ύδατα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας έχουν αναφερθεί από το 2020. Τουλάχιστον οκτώ γιοτ βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μετά από παρόμοιες συγκρούσεις.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι μόνο περίπου 15 φάλαινες δολοφόνοι από τον ιβηρικό υποπληθυσμό, ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι μικρότερος από 50 άτομα, επιδεικνύουν ασυνήθιστη συμπεριφορά. Αυτή η ομάδα αναφέρεται ως απειλούμενη από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Προηγουμένως, οι επιστήμονες πρότειναν ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει από μια θηλυκή φάλαινα δολοφόνο που ονομάζεται White Gladys μετά από πιθανό τραυματισμό που έλαβε σε σύγκρουση με το πλοίο. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί δεν υποστηρίζουν την εκδοχή της «εκδίκησης» στους ανθρώπους.

Οι φάλαινες δολοφόνοι έχουν υψηλό επίπεδο νοημοσύνης και είναι σε θέση να υιοθετήσουν συμπεριφορά η μία από την άλλη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νεαρά άτομα αντιγράφουν τις ενέργειες των ενηλίκων, αντιλαμβανόμενα την αλληλεπίδραση με τους μηχανισμούς διεύθυνσης των γιοτ ως παιχνίδι ή μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Marine Mammal Science, τα ζώα συνήθως χάνουν το ενδιαφέρον τους για ένα σκάφος αφού σταματήσει λόγω βλάβης στο πηδάλιο.

Οι ειδικοί συνιστούν στους ναυτικούς να σβήνουν τον κινητήρα όταν συναντούν φάλαινες δολοφόνους, να αφαιρούν τα πανιά, να απενεργοποιούν τον αυτόματο πιλότο και να μην αντιστέκονται στην κίνηση του πηδαλίου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν στη μείωση της πιθανότητας σοβαρής ζημιάς στο σκάφος.