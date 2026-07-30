Επίσημη η «βόμβα»: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση Φρανσίσκο

Οι «πράσινοι» επισημοποίησαν τη σπουδαία μεταγραφή του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος υπέγραψε για τρία χρόνια. 

Newsbomb

Επίσημη η «βόμβα»: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση Φρανσίσκο
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Στο… γαλαξία αστέρων του Παναθηναϊκού AKTOR, ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι με κάθε επισημότητα αθλητής του «τριφυλλιού», υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η συμφωνία συνολικά, μαζί με τα χρήματα του Γάλλου και το buy out, «αγγίζει» τα 12 εκατ. ευρώ! Για τους «πράσινους» που έχουν… σαρώσει την αγορά, αποκτώντας παίκτες παγκόσμιας κλάσης για να τους κοουτσάρει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

https://www.instagram.com/reel/DbbF7yAoxED/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997 στο Κρετέιγ της Γαλλίας, έχει ύψος 1.85μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Τη σεζόν 2025-26 με τη Zalgiris Kaunas στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 16.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ σε 27:47 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης, ενώ με τη λιθουανική ομάδα κατέκτησε και το Πρωτάθλημα, αναδεικνυόμενος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP των τελικών.

Ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία από τις ακαδημίες των Paris Basket Racing, Villemomble Sports και AL Roche-la-Molière. Το 2014 μετακόμισε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου φοίτησε κατά σειρά σε Elev8 Sports Institute, Liberty Christian Preparatory School και West Oaks Academy, πριν επιστρέψει στη Γαλλία για να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα.

Το 2017 εντάχθηκε στη Levallois Metropolitans, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Το 2018 μετακόμισε στην Paris Basketball, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, ενώ το 2020 φόρεσε τη φανέλα της Chorale Roanne στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας.

Το καλοκαίρι του 2021 υπέγραψε στη BAXI Manresa της Ισπανίας, ενώ έναν χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή για το Περιστέρι, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στις εγχώριες, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο ελληνικό πρωτάθλημα μέτρησε κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ, ενώ στο Basketball Champions League είχε 16.2 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 μεταγράφηκε στην Bayern Munich και την πρώτη του σεζόν στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 19:17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Με την ομάδα του κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας το 2024, όντας μάλιστα ο MVP του Final Four της διοργάνωσης.

Το 2024 μετακινήθηκε στη Zalgiris Kaunas. Τη σεζόν 2024-25 στην EuroLeague αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 14.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ σε 25:29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Με την ομάδα του κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Λιθουανίας το 2025, ενώ αναδείχθηκε MVP των τελικών του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Φρανσίσκο αποτελεί ενεργό μέλος της Εθνικής Γαλλίας. Στα Προκριματικά του FIBA Basketball World Cup 2027 έχει μετρήσει μέχρι στιγμής 13.7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά αγώνα, σουτάροντας με 53.8% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 83.3% στις βολές».

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