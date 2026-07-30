Εικόνες χάους στην Ισπανία: Μαζική εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα

Snapshot Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν ανεξέλεγκτα από το Μαρόκο στη Θέουτα, προκαλώντας νέα μεταναστευτική κρίση στην Ισπανία.

Η μαζική εισροή συνδέεται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εμποδίζει την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται χωρίς να παραβιάζουν τα σύνορα.

Ο πρόεδρος της πόλης Θέουτα ζήτησε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά το υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε το αίτημα.

Οι εικόνες της κρίσης προκάλεσαν κριτική στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για τις επιπτώσεις των πολιτικών του στην Ισπανία και την Ευρώπη.

Πάνω από 1.500 μετανάστες από Μαρόκο και Αλγερία έφτασαν στη Θέουτα τις τελευταίες ημέρες, με πολλούς ανήλικους μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με μία νέα μεταναστευτική κρίση είναι η Ισπανία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν ανεξέλεγκτα από το Μαρόκο στη Θέουτα (μία αυτόνομη περιοχή αλλά ισπανικό έδαφος) το μεσημέρι της Πέμπτης, περπατώντας πρώτα στην ηπειρωτική χώρα και κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που σηματοδοτεί τα σύνορα.

Οι εικόνες θυμίζουν αρκετά την κρίση του 2021, όταν περίπου 5.000 Μαροκινοί διέσχισαν τα σύνορα σε μία μόνο ημέρα, επιβαρύνοντας τις ισπανικές διοικητικές ικανότητες και τις διπλωματικές σχέσεις με τη γειτονική χώρα.

Φτάνουν κατά δεκάδες ή και εκατοντάδες, ανάμεσά τους πολλά ανήλικα, παρακάμπτοντας τον κυματοθραύστη, πανηγυρίζοντας μόλις πετύχουν να περάσουν σε ισπανικό έδαφος. Τις τελευταίες ημέρες, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι από το Μαρόκο και την Αλγερία έφτασαν στην πόλη δια θαλάσσης. Η Πολιτοφυλακή αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση και στέκεται απλός παρατηρητής.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

Το γεγονός αυτό συμβαίνει μετά από αρκετές ημέρες κατά τις οποίες η μεταναστευτική πίεση αυξανόταν αδιάκοπα στη Θέουτα, ένα από τα πιο ευαίσθητα συνοριακά σημεία της Ευρώπης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, θα μεταβεί στην αυτόνομη πόλη για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασης και να συναντηθεί με τον πρόεδρό της, Χουάν Βίβας, ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αναλάβει την αποκλειστική διοίκηση.

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, περίπου 2.000 άτομα κατάφεραν να εισέλθουν στη Θέουτα με αυτόν τον τρόπο, γεγονός που αποτελεί το επεισόδιο με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση που έχει καταγραφεί στην πόλη από την κρίση του Μαΐου του 2021. Αν και τα νούμερα είναι χαμηλότερα από εκείνα της εποχής εκείνης, όταν περίπου 14.000 άτομα διέσχισαν τα σύνορα σε μόλις τέσσερις ημέρες, το επιχειρησιακό πλαίσιο είναι διαφορετικό.

BREAKING: Spain is undergoing a massive invasion of asylum seekers at the Ceuta border. Thousands of migrants are making their way from Morocco to Spain. pic.twitter.com/aJkjAbZtDP — Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 30, 2026

Το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Μεταναστών (CETI), με επίσημη χωρητικότητα 512 θέσεων, φιλοξενεί επί του παρόντος 727 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία κατάγονται από το Μαγκρέμπ. Στις γύρω περιοχές παραμένουν άλλοι μετανάστες που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εισέλθουν στο κέντρο και έχουν αυτοσχέδιαστα δημιουργήσει μικρούς καταυλισμούς χρησιμοποιώντας κουβέρτες, χαρτόνια, πλαστικά και σεντόνια για να προστατευθούν από τον ήλιο.

Περίπου 500 ασυνόδευτοι αλλοδαποί ανήλικοι έχουν φτάσει κατά τη διάρκεια αυτής της μεταναστευτικής κρίσης, γεγονός που ανάγκασε τη διάθεση έκτακτων πόρων για την περίθαλψή τους. Μεταξύ των ατόμων που έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες δέκα ημέρες περιλαμβάνονται επίσης 18 Μαροκινές γυναίκες, ένα προφίλ ασυνήθιστο σε αυτού του είδους τις εισόδους μέσω θαλάσσης

Border emergency in Spain.



Hundreds of migrants from Morocco swim into the Spanish enclave of Ceuta.



They are part of over 1,500 arrivals this week alone.



Just a reminder: if you reach Ceuta, you gain automatic entry into EU territory.



Can you imagine this happening in the US… pic.twitter.com/nu31jcBvfl — Chay Bowes (@BowesChay) July 30, 2026

Η μαζική εισροή αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου που εμποδίζει την άμεση επιστροφή όσων κολυμπούν χωρίς να παραβιάζουν τα τείχη των συνόρων.

Η πρόσφατη νομολογία υποχρεώνει τη διεξαγωγή εξατομικευμένης διοικητικής διαδικασίας για τα άτομα που εισέρχονται στη Θέουτα δια θαλάσσης, καθώς θεωρεί ότι η απόρριψη στα σύνορα που προβλέπεται σε διάταξη του Νόμου περί Αλλοδαπών δεν εφαρμόζεται σε όσους φτάνουν κολυμπώντας. Το νέο κριτήριο τροποποιεί τη διαχείριση αυτών των εισόδων και έχει αναγκάσει την προσαρμογή της αστυνομικής δράσης.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει σφοδρή κριτική στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι οι αποφάσεις του απειλούν εκτός από την Ισπανία και την Ευρώπη.