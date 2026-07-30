Δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε τις πόρτες στα πυροσβεστικά! Οι θυελλώδεις άνεμοι θεριεύουν τις φωτιές

Οι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη και τις Κυκλάδες είναι τόσο ισχυροί, που οι πυροσβέστες δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες από τα πυροσβεστικά οχήματα

Χρύσα Γρίβα

Δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε τις πόρτες στα πυροσβεστικά! Οι θυελλώδεις άνεμοι θεριεύουν τις φωτιές
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ στην Κρήτη και τις Κυκλάδες δυσχεραίνουν σημαντικά την κατάσβεση πυρκαγιών, καθιστώντας ακόμη και το άνοιγμα των πυροσβεστικών οχημάτων δύσκολο.
  • Τέσσερα μεγάλα μέτωπα πυρκαγιών είναι ενεργά σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, με έντονη ανησυχία για την εξάπλωση, ιδιαίτερα στην Άνδρο όπου ελπίζουν η φωτιά να κινηθεί προς τη θάλασσα.
  • Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις κατάσβεσης στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε άλλες πυρκαγιές.
  • Συνελήφθησαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πάρου και άλλοι τρεις για τη μεγάλη φωτιά στον ΧΥΤΑ Πάρου, με επιβολή διοικητικού προστίμου και προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.
  • Νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή, με εκκενώσεις οικισμών και ενεργή επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων.
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Εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης και των Κυκλάδων, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις περιοχές φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σε ακραίο βαθμό το έργο της κατάσβεσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη της Πυροσβεστικής, στην Κρήτη η ένταση του αέρα είναι τόσο μεγάλη ώστε οι πυροσβέστες δυσκολεύονταν ακόμη και να ανοίξουν τις πόρτες των πυροσβεστικών οχημάτων για να αποβιβαστούν και να επιχειρήσουν.

Οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες μετατρέπουν ακόμη και μια φαινομενικά μικρή εστία σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, όπως εξηγούν έμπειρα στελέχη του Σώματος.

«Ακόμη και σε φρύγανα να είναι η φωτιά, με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους "ανοίγει" αμέσως και μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της Πυροσβεστικής.

Η πολύ μεγάλη ένταση των ανέμων αποτυπώνεται και στα βίντεο που δείχνουν την θαλασσοταραχή κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων από θαλάσσης απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές της Κρήτης όπου μαίνονται οι φλόγες.

Φωτιά τώρα: Τέσσερα μεγάλα μέτωπα απασχολούν την Πυροσβεστική

Αυτή την ώρα, τα τέσσερα βασικά μέτωπα που απασχολούν την Πυροσβεστική βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου, όπου εκδηλώθηκε η χθεσινή φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, στον Ασώματο Ρεθύμνου, στις συνεχείς αναζωπυρώσεις στην Πάρο και στην Παλαιόπολη της Άνδρου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μέτωπο στην Άνδρο, με στελέχη της Πυροσβεστικής να εκφράζουν την ελπίδα ότι η πορεία της φωτιάς θα καταλήξει προς τη θάλασσα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο επέκτασής της. «Αν κατέβει στη θάλασσα, είναι καλό», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Θρήνος και οδύνη για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες

Κι όλα αυτά ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιών στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου -είναι η φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη από χθες- και στο Γύθειο Λακωνίας. Στο Ρέθυμνο, ο Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών και ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, ενώ επιχειρούσαν στο μέτωπο της Κρύας Βρύσης.

Στο Γύθειο, ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, υποδιοικητής της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,26 ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Χθες, Τετάρτη, άλλοι τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Δύο εξ αυτών στη Σητεία και ακόμη ένας κατά την επιχείρηση στο Πλωμάρι, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Όσον αφορά το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη. Στο σημείο βρίσκονται πάνω από 250 πυροσβέστες και 11 ομάδες «δασοκομάντος» με 53 οχήματα και από αέρος περιοδικά επιχειρούν δύο ελικόπτερα, σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό.

Αρκετοί οικισμοί έχουν εκκενωθεί, ενώ, το Λιμενικό πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς πολιτών από τη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο μέτωπο εξακολουθούν να επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 40 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Συνελήφθη ο δήμαρχος Πάρου για τη φωτιά

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) οι τέσσερις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου και επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση του νησιού, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου του δήμου.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στη Σύρο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την πυρκαγιά, η οποία έκαιγε για περισσότερες από 24 ώρες και κατέστρεψε εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις.

Παράλληλα, σε βάρος τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437,50 ευρώ. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΑΡΟΣ

Νέα εστία στην Πάρο, κοντά στην Τρυπητή – Φωτιές σε Άνδρο, Δερβενοχώρια, Λαύριο, Κορωπί και Μαρκόπουλο

Στην Πάρο, εκδηλώθηκε νέα φωτιά στο νότιο τμήμα του νησιού, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07). Η πυρκαγιά «ξέσπασε» κοντά στην παραλία Τρυπητή και στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το «112» για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονται στο Άσπρο Χωριό, οι οποίοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Μήνυμα έλαβαν κι όσοι βρίσκονται στο Καμάρι, να κατευθυνθούν προς Αλυκή. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στην Άνδρο και συγκεκριμένα την Παλαιόπολη επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα κι 1 ελικόπτερο για κατάσβεση εστίας.

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