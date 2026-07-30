Σταύρος Φλώρος: Συγκινητικό βίντεο - Κάνει τα πρώτα βήματά του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος κάνει τα πρώτα βήματα μετά τον σοβαρό ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Ο τραυματισμός του προκλήθηκε από ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος εκτός γυρισμάτων του Survivor.

Βρίσκεται σε πρόγραμμα αποθεραπείας στην Καβάλα, μετά τη νοσηλεία του στο Μαϊάμι.

Η διαδικτυακή κοινότητα, η οικογένεια και οι φίλοι του τον στηρίζουν στην προσπάθειά του.

Συνεχίζει να μοιράζεται την πορεία του μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, συγκινώντας το κοινό. Snapshot powered by AI

Νικητής στην καθημερινή μάχη που δίνει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, στον Άγιο Δομίνικο, βγαίνει ο Σταύρος Φλώρος, έχοντας την συμπαράσταση και τη στήριξη εκτός από την οικογένειά του και τους φίλους τους, και μεγάλου μέρους της διαδικτυακής κοινότητας.

Στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο instagram συγκίνησε με την προσπάθειά του να σταθεί όρθιος, μακριά από το αμαξίδιο στο οποίο βρίσκεται τους τελευταίους δύο μήνες, μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Τα σχόλια συμπαράστασης και θαυμασμού έπεσαν βροχή για τον πρώην παίκτη του Survivor, που συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας στην Καβάλα, τόπο καταγωγής του, όπου επέστρεψε μετά από την νοσηλεία του στο Μαϊάμι.

O Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εκτόςο γυρισμάτων του ριάλιτι κατά τη διάρκεια ψαρέματος παρασύρθηκε από ταχύπλοο σκάφος, και δόθηκε μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ωστόσο οι γιατροί χρειάστηκε να ακρωτηριάσουν το ένα πόδι του, αλλά εκείνος στάθηκε δυνατός και από τότε δίνει μαθήματα ζωής και θάρρους.