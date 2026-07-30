«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ - Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου στην Αττική

Snapshot Καταγράφηκαν 42 εγχώρια κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2026, εκ των οποίων 35 στην Αττική.

Στην Αττική, τα περιστατικά εμφανίζονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με αυξανόμενο αριθμό και έντονη κυκλοφορία του ιού.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω από τα μέσα Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει συνεπή λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, ειδικά για ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Οι περιοχές με κρούσματα ενημερώνονται εβδομαδιαία από τον ΕΟΔΥ, αλλά η μελλοντική εξάπλωση του ιού δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. Snapshot powered by AI

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, ιδίως σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, και συστήνει να λαμβάνετε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.

Έως τις 29/07/2026, για το τρέχον έτος, έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 42 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου στη χώρα, εκ των οποίων τα 35 στην Περιφέρεια Αττικής, τα πέντε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και δύο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.

Όπως υποδεικνύεται από τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος -αρκετά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης- ταχέως αυξανόμενος αριθμός περιστατικών, σε συγκεκριμένες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια με συνέπεια.

Στις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, που εκδίδονται κάθε Τετάρτη, μπορείτε να ενημερώνεστε για τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί ήδη κρούσματα σε ανθρώπους, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, και στους οποίους σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός σε κουνούπια. Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

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