ΕΟΔΥ: 42 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου - Τέσσερις θάνατοι και 13 νοσηλευόμενοι ασθενείς

Snapshot Τέσσερις ασθενείς άνω των 65 ετών έχουν καταλήξει λόγω επιπλοκών στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

13 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι πέντε σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Τα κρούσματα εντοπίζονται σε 21 δήμους και οκτώ περιφερειακές ενότητες, με αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική.

Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για πιθανή εμφάνιση νέων κρουσμάτων και τονίζει την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και επαγρύπνησης. Snapshot powered by AI

Συνολικά 42 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη της φετινής περιόδου επιτήρησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ. Από αυτά, τα 21 νέα κρούσματα δηλώθηκαν μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Από τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί, οι 37 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις που αφορούν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ πέντε εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα.

Κατά τη διάρκεια του 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα τέσσερις θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι παρουσίασαν επιπλοκές από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα εξαιτίας της λοίμωξης.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, 13 ασθενείς παραμένουν σε νοσηλεία. Από αυτούς, οι οκτώ νοσηλεύονται σε απλές κλίνες, ενώ πέντε βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα, 25 ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 21 δήμους και οκτώ περιφερειακές ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην Αττική, όπου καταγράφεται μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι θεωρείται πιθανή η εμφάνιση νέων κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες περιοχές, η εμφάνιση των οποίων δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα.

Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει χαρακτηρίσει ορισμένες περιοχές ως «υψηλού κινδύνου» λόγω παραγόντων που ευνοούν την πιθανή μετάδοση του ιού, όπως η γειτνίαση με περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα προηγούμενα επιδημιολογικά δεδομένα.

Επιπλέον, μέσω της επιτήρησης σε ιπποειδή έχουν εντοπιστεί περιστατικά πρόσφατης λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε πέντε περιοχές της χώρας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού στο περιβάλλον.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης εφαρμογής προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, της συνεχούς επιδημιολογικής παρακολούθησης, αλλά και της λήψης ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η αυξημένη επαγρύπνηση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των αρμόδιων αρχών.