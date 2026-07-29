ΗΠΑ: Η Fed διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα για έβδομο συνεχόμενο μήνα

Η απόφαση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τους επενδυτές

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

ΗΠΑ: Η Fed διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα για έβδομο συνεχόμενο μήνα
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Fed διατηρεί τα επιτόκια αμετάβλητα για έβδομο συνεχόμενο μήνα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και οι νέοι δασμοί απειλούν να οδηγήσουν τις τιμές σε άνοδο.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο για έβδομο συνεχόμενο μήνα, παρά τις επίμονες ανησυχίες για τα ποσοστά πληθωρισμού που συνεχίζουν να ασκούν πίεση στα οικονομικά των αμερικανικών νοικοκυριών.

Η απόφαση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν δει τις αγορές να αρχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που απορρέει από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και των ανησυχιών σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Εννέα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, τρεις υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεώρησαν ότι υπήρχαν λόγοι για αύξηση των επιτοκίων και επέλεξαν να ψηφίσουν κατά της απόφασης για διατήρηση των επιτοκίων. Η διαίρεση των ψήφων αποκαλύπτει ένα αυξανόμενο εσωτερικό χάσμα ως προς το αν η αμερικανική κεντρική τράπεζα κινείται πολύ αργά για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

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