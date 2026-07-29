Σύρος: Τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ ζήτησε ο ανακριτής

Snapshot Υπάρχει διαφωνία για το σημείο όπου προκλήθηκε το θανατηφόρο τραύμα, εντός ή εκτός του σπιτιού.

Ο 42χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν αναγνώρισε τη γυναίκα και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα μετά από επίθεση μέσα στο σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η οικογένεια του θύματος ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου πιθανού τηλεφωνήματος ή εμπλοκής τρίτων πριν το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σύρου ενώ ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της στη Σύρο, καθώς οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων κάνουν λόγο για μια γυναίκα που φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης υπερδιέγερσης.

Την ίδια ώρα, ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να ξεκαθαρίσουν οι Αρχές είναι το ακριβές σημείο όπου προκλήθηκε το θανάσιμο τραύμα: αν δηλαδή η μαχαιριά δόθηκε μέσα στο σπίτι ή εκτός αυτού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η άτυχη γυναίκα κατάφερε να ψελλίσει τη λέξη «συγγνώμη».

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες (σ.σ. ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί) οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο όπου κατέληξε η διασώστρια, περιγράφουν ένα άτομο σε κατάσταση έντονης διέγερσης. Οι καταθέσεις τους αποτέλεσαν τον λόγο για τον οποίο η ανακρίτρια ζήτησε τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

«Είδα τον 41χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο και να προσπαθεί να το ακινητοποιήσει, καθώς κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν σε εξαιρετικά έντονη υπερδιέγερση και δεν μπορούσε εύκολα να ελεγχθεί», ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας μάρτυρας.

Όπως πρόσθεσε, όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αφαίρεσε την κουκούλα και το μαντήλι από το πρόσωπο του ατόμου ώστε να μπορεί να αναπνέει καλύτερα, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για γυναίκα. «Ξαφνιαστήκαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού δεν μίλησε καθόλου. Έδειχνε μόνο να βρίσκεται σε έντονη διέγερση, σαν να είχε κάνει χρήση ουσιών. Λίγο πριν χάσει εντελώς τις αισθήσεις της πρόλαβε να πει "συγ..." και στη συνέχεια δεν αντέδρασε ξανά», περιέγραψε.

Ανάλογη ήταν και η μαρτυρία ενός από τους δύο Ελβετούς αυτόπτες. «Βγήκα στην πόρτα και είδα μια γυναίκα πεσμένη στα σκαλιά, ενώ ένας άνδρας βρισκόταν από πάνω της προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει. Του είπα να προσέχει την κοπέλα, καθώς θεώρησα πιθανό να ήταν χρήστης», ανέφερε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι συνέβη όταν αφαιρέθηκαν η κουκούλα και το μαντήλι από το πρόσωπο της γυναίκας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τότε αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της και ο άνδρας συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για μια γυναίκα που γνώριζε από παιδί στο νησί. Όπως υποστηρίζεται, η διασώστρια επιχείρησε εκείνη τη στιγμή να ψελλίσει τη λέξη «συγγνώμη».

Από την πλευρά του, ο 42χρονος, μέσω των συνηγόρων του, επιμένει ότι δεν αναγνώρισε τη γυναίκα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Δέχθηκα επίθεση μέσα στο σπίτι μου από άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, το οποίο κρατούσε μαχαίρι. Βρισκόμουν εγκλωβισμένος σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς δυνατότητα διαφυγής ή άλλης άμυνας για την προστασία τη δική μου και της συζύγου μου. Καταδίωξα το άγνωστο τότε σε μένα πρόσωπο εκτός του σπιτιού, προκειμένου να το ακινητοποιήσω, να του αφαιρέσω το μαχαίρι, να διαπιστώσω ποιος είναι και να καλέσω αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπως και έπραξα», υποστηρίζει.

Η διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και της εισαγγελέως σχετικά με το αν ο κατηγορούμενος έπρεπε να προφυλακιστεί οδήγησε σε διαφορετική εξέλιξη της διαδικασίας. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο 42χρονος παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ και η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα, οι ερευνητές επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τη δικαστική πορεία της υπόθεσης: αν το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε μέσα στο σπίτι, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, ή έξω από αυτό, στο σημείο όπου τελικά κατέρρευσε η διασώστρια.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του θύματος ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν τη διασώστρια στις συγκεκριμένες ενέργειες. Ειδικότερα, ζητά να εξεταστεί αν είχε προηγηθεί κάποιο τηλεφώνημα πριν από το περιστατικό ή αν ενήργησε για λογαριασμό τρίτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε επικοινωνία ή πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

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