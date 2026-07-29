Φωτιά στη Σητεία: Τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες
Σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα Σητείας
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επειχειρούσαν μαζί με τους συναδέλφους τους.
Οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο και διακομίζονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας.
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