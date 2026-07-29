Φωτιά στη Σητεία: Τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επειχειρούσαν μαζί με τους συναδέλφους τους.

Οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο και διακομίζονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας.

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