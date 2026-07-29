Δυσοίωνη πρόβλεψη Λαγουβάρδου για τη φωτιά στο Ρέθυμνο: «Πολύ δύσκολο το επόμενο 48ωρο»

Ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα των αρχών και μέγιστη προσοχή από τους πολίτες το κρίσιμο 48ωρο

Δέσποινα Σοφιανίδου

Δυσοίωνη πρόβλεψη Λαγουβάρδου για τη φωτιά στο Ρέθυμνο: «Πολύ δύσκολο το επόμενο 48ωρο»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στο Ρέθυμνο δυσκολεύεται να ελεγχθεί λόγω ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 90-100 χλμ./ώρα.
  • Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο με πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες για την πυρόσβεση.
  • Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
  • Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και η εξασθένηση των ανέμων αναμένονται από το Σάββατο 1 Αυγούστου.
  • Απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα από τις Αρχές και μέγιστη προσοχή από τους πολίτες μέχρι να υποχωρήσουν οι άνεμοι.
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Η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, που προκάλεσε ήδη τον θάνατο δύο πυροσβεστών, έχει «σύμμαχο» τους ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, και σύμφωνα με τις τελευταίες δυσοίωνες προβλέψεις, θα παραμείνουν ενισχυμένοι στην περιοχή τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, οπότε και θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Σύμφωνα με δηλώσεις, του μετεωρολόγου και Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, στο Cretalive, το επόμενο 48ωρο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι σε πολλές περιοχές του νησιού. Όπως αναφέρει, κατά τόπους οι ριπές των ανέμων θα φτάνουν ακόμη και τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα (10 μποφόρ), δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες σε περίπτωση εκδήλωσης ή εξέλιξης πυρκαγιάς.

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Σχήμα 2. Δορυφορική εικόνα του καπνού από την πυρκαγιά στην Κρήτη και πίνακας των 8 σταθμών με τις υψηλότερρες ριπές ανέμου έως τις 17:30 στις 29/07/2026.

«Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο 48ωρο και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή», τονίζει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τόσο η Πέμπτη όσο και η Παρασκευή 30 και 31/7 αντίστοιχα θα χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, η βελτίωση αναμένεται να έρθει από το Σάββατο 1 Αυγούστου, όταν οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά. Μέχρι τότε, όμως, οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθήσουν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη ετοιμότητα των Αρχών αλλά και τη μέγιστη προσοχή από τους πολίτες.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αύριο και μεθαύριο. Από το Σάββατο θα δούμε σταδιακή υποχώρηση των ανέμων», καταλήγει ο ίδιος.

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