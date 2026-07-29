Τασούλας για θάνατο πυροσβεστών: Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε βαθιά οδύνη για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιτέλεση του καθήκοντος στην κατάσβεση της φωτιάς.

Ο κ. Τασούλας απέστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους συναδέλφους και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η απώλεια των πυροσβεστών υπενθυμίζει το υψηλό τίμημα που πληρώνουν καθημερινά στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά οδύνη του για το θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».

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