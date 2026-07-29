Φωτιά στο Πλωμάρι: Καλύτερη η εικόνα των πύρινων μετώπων – Τα νεότερα

Snapshot Η φωτιά κοντά στη χωματερή στο Πμάρι παρουσιάζει βελτίωση, με το μέτωπο προς Πλαγιά να έχει οριοθετηθεί.

Το μέτωπο που κινείται προς το Πλωμάρι παραμένει ενεργό αλλά με μειωμένη ένταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς με επίγεια και εναέρια μέσα, παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Δόθηκε προληπτική εντολή εκκένωσης τμημάτων του Πλωμαρίου προς την παραλία και τον Άγιο Ισίδωρο μέσω μήνυμα 112.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Snapshot powered by AI

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στη χωματερή στο Πλωμάρι, στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, το μέτωπο που κινείτο προς την Πλαγιά έχει οριοθετηθεί, ενώ το δεύτερο μέτωπο, με κατεύθυνση προς το Πλωμάρι, παραμένει ενεργό, παρουσιάζει όμως μειωμένη ένταση.

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται με επίγεια και εναέρια μέσα, με στόχο να περιοριστεί η φωτιά όσο το δυνατόν περισσότερο πριν πέσει το σκοτάδι. Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση.

Νέο 112 για εκκένωση

Στις 5:30 το απόγευμα δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση τμημάτων του οικισμού Πλωμαρίου που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο»

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα στη φωτιά»

«Η κατάσταση αυτή τη στιγμή ακόμη δεν είναι υπό πλήρη έλεγχο. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Βέβαια, υπάρχουν εναέρια μέσα που βοηθούν αρκετά και ελικόπτερα και αεροπλάνα από την πρώτη στιγμή, όπως και οι επίγειες δυνάμεις», τόνισε ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, μιλώντας στο Open.

«Συνεχίζεται η προσπάθεια. Θέλει δουλειά ακόμα για να ηρεμήσουμε τελείως. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν κινδυνεύουν κατοικίες και ο οικισμός», υπογράμμισε.

Όπως είπε, «υπάρχουν δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή στα οποία επιχειρούν και εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Αλλά ακόμα θέλει προσπάθεια».

Ακόμη, ο κ. Χριστόφας σημείωσε ότι «η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μια περιοχή που έχουμε κεραίες. Εκεί τώρα καίει ελαιόδενδρα. Το Πλωμάρι είναι μια περιοχή με πάρα πολλές ελιές».

Σχετικά με τους ανέμους, ο δήμαρχος Μυτιλήνης ανάφερε ότι «νωρίτερα ήταν ισχυροί, τώρα έχουν κατευνάσει, αλλά υπάρχουν ριπές».

Επιπλέον, ο κ. Χριστόφας εξήγησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί καταστροφές κατοικιών.

Διαβάστε επίσης