Φωτιά στο Πλωμάρι: Ήχησε το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

Snapshot Το μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους του Πλωμαρίου Μυτιλήνης να εκκενώσουν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο λόγω της φωτιάς.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρες ομάδες, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Η φωτιά καίει στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές και η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ δυσχεραίνουν την πυρόσβεση και αυξάνουν τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης και αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, εστάλη στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Πλωμάρι της Μυτιλήνης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, «αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο».

Επιχειρούν έξι ενάερια μέσα για την κατάσβεση

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς να ενισχύονται διαρκώς.

Αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά καίει στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές στη Μυτιλήνη, ενώ λίγο πριν τις 14:30 εστάλη και μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Mυτιλήνη βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατηγορία 4, σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Την επιχείρηση δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ισιδώρου προβλέπονται βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης και αναζωπυρώσεων.

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