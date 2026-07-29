Φωτιά στη Μυτιλήνη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου: Μήνυμα του 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, για φωτιά που ξέσπασε στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές στη Μυτιλήνη.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου.
Μάλιστα λίγο πριν τις 14:30 εστάλη και μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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