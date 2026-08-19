Σαλαμίνα: Έβγαλαν επισκευάσιμα καμένα σπίτια - Κραυγή των κατοίκων, «η ολική καταστροφή κίτρινη;»

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σαλαμίνα: Έβγαλαν επισκευάσιμα καμένα σπίτια - Κραυγή των κατοίκων, «η ολική καταστροφή κίτρινη;»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Σαλαμίνα, από τις αυτοψίες σε 22 κτίρια, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα (επισκευάσιμα) και 5 κόκκινα (μη κατοικήσιμα), προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων για τον χαρακτηρισμό ως επισκευάσιμα, καμένων σπιτιών.
  • Συνολικά σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν 427 αυτοψίες με 131 πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα κτίρια, ενώ έγιναν και 311 επανέλεγχοι κατοικιών με αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις.
  • Στην Ανατολική Μάνη ολοκληρώνονται οι αυτοψίες για τις πλημμύρες, με την πλειονότητα των 27 κτιρίων να χαρακτηρίζονται πράσινα και κίτρινα, χωρίς να εντοπιστούν κόκκινα κτίρια.
  • Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης θα επισκεφθεί τη Χαλκιδική για την πυρκαγιά στην Κασσάνδρα, όπου έχουν γίνει 9 αυτοψίες με 2 πράσινα και 7 κίτρινα κτίρια, χωρίς κόκκινα.
  • Η κυβέρνηση συνεχίζει την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών και προχωρά στην άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής και αποκατάστασης.
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Αυτοψίες πραγματοποίησαν τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών σε σπίτια και επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας και από την οποία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Αρκετά από αυτά χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», δηλαδή επισκευάσιμα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις πυρόπληκτων.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του σπιτιού 50χρονης που παραμένει νοσηλευόμενη με εγκαύματα, το οποίο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο, με την αδερφή της γυναίκας να ξεσπά στην κάμερα του Star.

«Επισκευάσιμο; Η ολική καταστροφή κίτρινη; Τι να πω;», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Φουντουλάκη, η οποία ανέφερε ότι «δεν επισκευάζεται αυτό αν δείτε τις ρωγμές που έχει».

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτιρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Αιαντείου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια των μηχανικών της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτιρίων, ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών.

Συνολικά, στο Αιάντειο καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα.

Αναλυτικά:

  • Κατοικίες: 16 κτίρια, εκ των οποίων 7 πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα.
  • Επαγγελματικοί χώροι: 3 κτίρια, εκ των οποίων 3 κίτρινα.
  • Ιεροί Ναοί - Δημόσια Κτίρια: δεν καταγράφηκε πληγέν κτίριο.
  • Λοιπά κτίρια, όπως αποθήκες, στάβλοι κ.λπ.: 3 κτίρια, εκ των οποίων 1 κίτρινο και 2 κόκκινα.

427 αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές σε όλη τη χώρα

Συνολικά 427 αυτοψίες πραγματοποίησαν τα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών σε πληγείσες περιοχές της χώρας μέσα σε μια εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποτυπώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρατικής Αρωγής και των αρμόδιων υπηρεσιών, κλιμάκια των οποίων μετακινήθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυψαν σε κάθε περιοχή.

Οι 427 αυτοψίες κατανέμονται ως εξής:

  • Αχαΐα - δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 19 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 3 πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο.
  • Αργολίδα - δήμος 'Αργους-Μυκηνών: 14 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα.
  • Βοιωτία - δήμος Θηβαίων: 14 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα.
  • Δυτική Αττική - δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 293 αυτοψίες, εκ των οποίων 93 πράσινα, 89 κίτρινα και 111 κόκκινα.
  • Ρέθυμνο - δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 70 αυτοψίες, εκ των οποίων 31 πράσινα, 14 κίτρινα και 25 κόκκινα.
  • Φωκίδα - δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 17 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα.

Στο σύνολο των 427 αυτοψιών, 131 αφορούσαν πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 311 επανέλεγχοι κατοικιών, με την κατανομή ανά περιοχή να έχει ως εξής:

  • Αχαΐα - δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας: 3 κατοικίες -- 1 πράσινη και 2 κίτρινες.
  • Αργολίδα - δήμος 'Αργους-Μυκηνών: 5 κατοικίες -- 2 πράσινες, 1 κίτρινη και 2 κόκκινες.
  • Βοιωτία - δήμος Θηβαίων: 4 κατοικίες -- 1 πράσινη και 3 κίτρινες.
  • Δυτική Αττική - δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων: 261 κατοικίες -- 92 πράσινες, 68 κίτρινες και 101 κόκκινες.
  • Ρέθυμνο - δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας: 28 κατοικίες -- 13 πράσινες, 5 κίτρινες και 10 κόκκινες.
  • Φωκίδα - δήμοι Δελφών και Δωρίδος: 10 κατοικίες -- 1 πράσινη, 6 κίτρινες και 3 κόκκινες.

Συνολικά, στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες.

Συνεχίζονται σήμερα οι αυτοψίες στην Ανατολική Μάνη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα που έπληξε την Ανατολική Μάνη στις 15 Αυγούστου 2026. Στον δήμο Ανατολικής Μάνης και συγκεκριμένα στη δημοτική κοινότητα Οιτύλου, τα κλιμάκια της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πραγματοποίησαν συνολικά 27 αυτοψίες, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια η κατάσταση των κτιρίων και να αποτυπωθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν.

Από τις αυτοψίες προέκυψαν:

  • 12 πράσινα κτίρια
  • 8 κίτρινα κτίρια
  • 0 κόκκινα κτίρια

Παράλληλα, στους επαγγελματικούς χώρους καταγράφηκαν 5 πράσινα και 1 κίτρινο κτίριο, χωρίς να εντοπιστεί κανένα κόκκινο κτίριο.

Στην κατηγορία των δημόσιων κτιρίων καταγράφηκε 1 πράσινο κτίριο, ενώ στην κατηγορία λοιπά κτίρια καταγράφηκε επίσης 1 πράσινο κτίριο. Η διαδικασία των αυτοψιών στην Ανατολική Μάνη θα συνεχιστεί και σήμερα, με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή στις πληγείσες περιοχές και να υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα της έκτασης των ζημιών.

Στη Χαλκιδική ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Στη Χαλκιδική θα μεταβεί σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, όπου θα έχει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασσάνδρα στις 13 Αυγούστου, με στόχο την άμεση ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, την πορεία των αυτοψιών και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί.

Ήδη, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ έχουν προχωρήσει στις πρώτες αυτοψίες στη δημοτική κοινότητα Κασσανδρειας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 9 αυτοψίες, με 2 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και 7 κίτρινα, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένα κτίριο στην κόκκινη κατηγορία. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η παρουσία των κλιμακίων στην περιοχή συνεχίζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και να αξιολογηθούν άμεσα τυχόν νέες ανάγκες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσάνδρας, με τη συμμετοχή του δημάρχου, μελών του δημοτικού συμβουλίου, εκπροσώπων της Περιφέρειας και φορέων της περιοχής. Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα τεθούν η αποτίμηση της κατάστασης, η πορεία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών, καθώς και τα επόμενα βήματα για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής και αποκατάστασης.

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