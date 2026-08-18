Σαλαμίνα: Αμέλεια πίσω από τη φονική φωτιά στα Περιστέρια – Μαρτυρία για εμπρησμό στα Σελίνια

Οι έρευνες για τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο ηλικιωμένους και η μαρτυρία για εμπρησμό στα Σελίνια

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Σαλαμίνα: Αμέλεια πίσω από τη φονική φωτιά στα Περιστέρια – Μαρτυρία για εμπρησμό στα Σελίνια
ΕΛΛΑΔΑ
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Η Σαλαμίνα μετρά πληγές μετά τις καταστροφικές φωτιές, ενώ, οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται ώστε να εξακριβωθεί τι συνέβη. Στα Περιστέρια, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αμέλεια πίσω από τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε δύο ηλικιωμένους, την ώρα που στα Σελίνια μία αξιόπιστη μαρτυρία βάζει στο «κάδρο» το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, είναι διαφορετική για κάθε ένα από τα δύο μέτωπα. Στα Περιστέρια, οι έρευνες της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού δείχνουν ως πιθανότερο σενάριο την αμέλεια, ενώ, στα Σελίνια οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο σκόπιμης ενέργειας.

Η φωτιά στα Περιστέρια φέρεται να «ξέσπασε» όταν ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν εκείνη την ώρα, συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς προς τη δασική έκταση.

Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, στην οδό Ανδρομάχης. Σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εντοπίστηκαν στη συνέχεια οι σοροί των δύο ηλικιωμένων που απανθρακώθηκαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατοικία της περιοχής, όπου διαμένει η ηλικιωμένη. Από το σπίτι κατασχέθηκαν αναπτήρες και καρβουνάκια, προκειμένου να εξεταστούν, καθώς και τμήματα καλωδίων που ενδέχεται να δώσουν επιπλέον στοιχεία στις Αρχές.

Διαφορετική είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για το μέτωπο στα Σελίνια. Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν μαρτυρία την οποία αξιολογούν ως αξιόπιστη και κάνει λόγο για εμπρησμό. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη μαρτυρία επιβεβαιώνεται και από τα υπόλοιπα ευρήματα.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/08) έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στα σπίτια και τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές. Κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών καταγράφουν τις καταστροφές, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση των βεβαιώσεων και την οικονομική στήριξη των πληγέντων.

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