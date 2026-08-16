Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί και τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά στα Περιστέρια

Στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και δεύτερο μέτωπο στα Σελήνια – Στην οδό Ανδρομάχης εστιάζουν οι έρευνες για την αρχή της φωτιάς

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί και τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά στα Περιστέρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο νεκροί βρέθηκαν κοντά στην εστία της πυρκαγιάς στα Περιστέρια της Σαλαμίνας.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια στην οδό Ανδρομάχης, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.
  • Σπίτια στα Περιστέρια καταστράφηκαν και ένα δεύτερο μέτωπο μαίνεται στα Σελήνια.
  • Τέσσερα άτομα με εγκαύματα και ένας ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκαν και νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 92 πυροσβέστες, 24 οχήματα, πέντε ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ το Λιμενικό είναι σε ετοιμότητα για πιθανή απομάκρυνση κατοίκων.
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Τραγική τροπή λαμβάνει η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στη Σαλαμίνα, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τις σορούς δύο ατόμων, κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πύρινη λαίλαπα στη δασική έκταση των Περιστερίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ανδρόγυνο ηλικιωμένων, που βρισκόταν εκτός σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πρώτη αναγγελία για τη φωτιά έγινε στις 14:43 από κάτοικο της οδού Ανδρομάχης. Στην κατάθεσή του, ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως η εστία ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της ίδιας οδού, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Ώρα 14:46:25 - Λίγο μετά την έναρξη της φωτιάς

Στις 14:46:25 ο ουρανός γεμίζει με καπνούς από τη στιγμή της έκρηξης, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ακολουθεί.

Λίγα λεπτά μετά, στις 14:50:03, η ραγδαιότητα της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη, που «ήταν σαν να εξερράγη πυριτιδαποθήκη». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση περιέγραψαν στο Newsbomb από την Πυροσβεστική την ένταση της φωτιάς που ξέσπασε στα Περιστέρια της Σαλαμίνας.

Ώρα 14:50:03 - Η ραγδαία εξάπλωση

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Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση της φωτιάς

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς σπίτια στα Περιστέρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ παράλληλα ένα δεύτερο μέτωπο μαίνεται στην περιοχή Σελήνια. Από το μέτωπο των Περιστερίων παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση. Παράλληλα, στο Κέντρο Υγείας διακομίστηκε και ένας ηλικιωμένος άνδρας, έπειτα από τον επιτυχή απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 92 πυροσβέστες, 24 οχήματα, πέντε ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πολυάριθμους εθελοντές. Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα, διαθέτοντας πλωτά μέσα που κατευθύνονται στις παράκτιες περιοχές του νησιού προκειμένου να συνδράμουν, εφόσον παραστεί ανάγκη, στην απομάκρυνση κατοίκων.

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