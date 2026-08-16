Ιράν: Ποινικοποιεί τις συνεντεύξεις σε εχθρικά ξένα μέσα ενημέρωσης - Απαγορευτικό για ΗΠΑ - Ισραήλ

Snapshot Το κοινοβούλιο του Ιράν ενέκρινε νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τις συνεντεύξεις με μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται εχθρικά, όπως τα αμερικανικά και ισραηλινά μέσα.

Η παραβίαση του νόμου επιφέρει φυλάκιση από 6 μήνες έως 2 χρόνια, ενώ απαιτείται ειδοποίηση για συνεντεύξεις με άλλα ξένα μέσα.

Απαγορεύεται η επαφή με ξένες πρεσβείες ή οργανισμούς χωρίς άδεια από το υπουργείο Εξωτερικών, με ποινές πρόστιμου και στέρησης κοινωνικών δικαιωμάτων.

Επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές για οικονομικά εγκλήματα υπό την καθοδήγηση αλλοδαπών και περιορίζεται η επιστημονική συνεργασία με μη εγκεκριμένα ξένα ιδρύματα.

Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης έως 30 χρόνια για όσους υποβάλλουν πολιτικές προτάσεις υπό την καθοδήγηση ξένων υπηρεσιών, εφόσον βλάπτουν την ασφάλεια ή ανεξαρτησία του Ιράν. Snapshot powered by AI

Το κοινοβούλιο του Ιράν ενέκρινε νομοσχέδιο την Κυριακή που ποινικοποιεί τις συνεντεύξεις και άλλες επικοινωνίες με μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται εχθρικά προς την Ισλαμική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών ή ισραηλινών μέσων ενημέρωσης και των μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε χώρα, ανέφερε η ιρανική εφημερίδα Shargh.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει ακόμη να επανεξεταστεί από το Συμβούλιο των Φρουρών προτού γίνει νόμος, οι συνεντεύξεις ή η συμμετοχή σε συζητήσεις με τέτοια μέσα ενημέρωσης θα απαγορεύονται και οι παραβιάσεις θα τιμωρούνται με φυλάκιση έξι μηνών έως δύο ετών.

Οι συνεντεύξεις με άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης θα απαιτούσαν ειδοποίηση στο υπουργείο πληροφοριών, ενώ η επαφή με ξένες πρεσβείες, γραφεία ξένων οργανισμών ή άλλα μη ιρανικά ιδρύματα χωρίς ειδοποίηση και γραπτή άδεια από το υπουργείο Εξωτερικών θα τιμωρούνταν με πρόστιμο και στέρηση ορισμένων κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το νομοσχέδιο θα επιβάλλει επίσης αυστηρότερες ποινές για οικονομικά εγκλήματα που διαπράττονται υπό την καθοδήγηση ή την εποπτεία αλλοδαπών, θα απαγορεύει την παροχή πληροφοριών σε αλλοδαπούς χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Πληροφοριών και θα περιορίζει την επιστημονική συνεργασία με ξένα ιδρύματα που δεν περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο κατάλογο.

Ο νόμος θα επιβάλλει ποινές φυλάκισης έως και 30 ετών σε όσους υποβάλλουν πολιτικές ή νομοθετικές προτάσεις υπό την καθοδήγηση ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, εφόσον αυτές βλάπτουν την ασφάλεια ή την ανεξαρτησία του Ιράν.