Φωτιά στη Σαλαμίνα -Αρτοποιός: Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα για απομακρύνσεις - Πώς ξέσπασε η φωτιά

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός έκανε γνωστό ότι στην περιοχή Περιστέρια έχει καταπλεύσει το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης προκειμένου αν χρειαστεί να παραλάβει κόσμο. Ακόμα καταπλέει άλλο ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος για να μεταφέρει κόσμο σε ασφαλή σημεία, αν χρειαστεί.

Όσον αφορά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι ειδικά η πυρκαγιά στα Περιστέρια ξέσπασε πολύ κοντά στην κατοικημένη έκταση του οικισμού και επεκτάθηκε ταχύτατα, «όπως βλέπαμε από το drone». Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα μέσα στον οικισμό Περιστέρια και γι' αυτό εκδόθηκαν 3 μηνύματα του 112.

Επίσης, στα Σελήνια η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Όπως ο δήμαρχος Σαλαμίνας, και ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής αξιολογεί την πυρκαγιά στα Περιστέρα ως το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο στο νησί.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και κατευθύνει την πυρκαγιά στα δυτικά της Σαλαμίνας.

Σημείωσε πως οι πυρκαγιές ξέσπασαν την ίδια στιγμή.

Επιβεβαίωσε τη δήλωση του δημάρχου Σαλαμίνας για καμμένα σπίτια, κάνοντας λόγο για αναφορές σε υλικές ζημιές. Αυτή τη στιγμή μάς ενδιαφέρει να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή της καιόμενης έκτασης.