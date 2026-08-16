Σκληρά πλάνα: Η στιγμή της εκτέλεσης Περουβιανής δικηγόρου σε εστιατόριο την ώρα που τρώει με παρέα

Ανατριχιαστικά πλάνα κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας ενός εστιατορίου σε ένα χωριό του Περού, όπου ένας άνδρας πλησίασε τον χώρο όπυο έτρωγε μία παρέα και εκτέλεσε μία γυναίκα.

Νεκρή είναι η νεαρή δικηγόρος και μητέρα δυο παιδιών Helenn Guilianna Silva Padilla και δράστης ένας συμβασιούχος.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν πώς ο δράστης πλησίασε, της έριξε εξ επαφής, εκείνη κατέρρευσε πάνω στο τραπέζι και ο δολοφόνος διέφυγε με μοτοσικλέτα, αφήνοντας το θύμα, νεκρή επιτόπου