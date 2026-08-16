Χαλκιδική: Παρατείνεται η προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας

Ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πληγέντες από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 13 Αυγούστου στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις του για παράταση προσωρινής διαμονής έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΕΔΩ.

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