Ασφαλείς θερμοκρασίες απόψυξης ανά τύπο τροφίμου: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το μαγείρεμα

Τα λάθη στην απόψυξη τροφών που μπορεί να τα καταστήσει μη ασφαλή για κατανάλωση.

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Ασφαλείς θερμοκρασίες απόψυξης ανά τύπο τροφίμου: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν το μαγείρεμα
ΕΥ ΖΗΝ
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Η ασφαλής απόψυξη κρατά τα τρόφιμα εκτός του εύρους θερμοκρασίας, όπου τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται γρήγορα.

  • Για τα ευπαθή τρόφιμα, η ασφαλέστερη θερμοκρασία απόψυξης είναι η θερμοκρασία ψυγείου: 4°C ή χαμηλότερη.
  • Εάν η θερμοκρασία των τροφίμων φτάσει στην «ζώνη κινδύνου» (περίπου 4°C έως 60°C) τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και αν το κέντρο είναι ακόμα κατεψυγμένο.

Οι ασφαλείς μέθοδοι είναι η απόψυξη στο ψυγείο, σε κρύο νερό ή σε φούρνο μικροκυμάτων, ακολουθούμενη από άμεσο μαγείρεμα. Η απόψυξη στον πάγκο δεν είναι ασφαλής για κρέας, πουλερικά, ψάρια, θαλασσινά, υπολείμματα φαγητού ή γαλακτοκομικά τρόφιμα.

Ποια θερμοκρασία είναι η ασφαλέστερη για απόψυξη;

Για τα περισσότερα ευπαθή τρόφιμα, αποψύξτε στο ψυγείο στους 4°C και κάτω. Αυτή είναι μια πιο αργή μέθοδος, αλλά διατηρεί ολόκληρο το τρόφιμο κρύο, ενώ λιώνουν οι κρύσταλλοι πάγου.

Η απόψυξη σε κρύο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα τρόφιμα σφραγίζονται σε μια αδιάβροχη σακούλα και μαγειρεύονται αμέσως μετά. Οι επαγγελματικοί κανόνες ασφάλειας τροφίμων επιτρέπουν τρεχούμενο νερό στους 21°C και κάτω, αλλά στο σπίτι χρησιμοποιήστε κρύο νερό που αλλάζει κάθε 30 λεπτά. Η απόψυξη σε φούρνο μικροκυμάτων είναι αποδεκτή μόνο εάν το φαγητό μαγειρευτεί αμέσως, επειδή κάποια μέρη μπορεί να αρχίσουν να ζεσταίνονται υπερβολικά.

αντρας βγαζει ψαρι απο την καταψυξη

Οδηγός ασφαλούς απόψυξης ανά κατηγορία τροφίμου

Κατηγορία τροφίμουΑσφαλέστερη θερμοκρασία απόψυξηςΚαλύτερη μέθοδοςΣημαντικός κανόνας
Ωμά πουλερικά, ολόκληρα πουλερικά, κομμάτια κοτόπουλου4°C ή χαμηλότεραΨυγείοΤα μεγάλα πουλερικά μπορεί να χρειαστούν μέρες. Κρατήστε τους χυμούς μακριά από άλλα τρόφιμα
Κιμάς κρέατος ή κιμάς πουλερικών4°C ή χαμηλότεραΠροτιμάται ψυγείοΜαγειρέψτε αμέσως μετά την απόψυξη
Μπριζόλες, παϊδάκια, ψητά4°C ή χαμηλότεραΨυγείο ή σφραγισμένα και μέσα σε κρύο νερόΤο κρέας που έχει αποψυχθεί σε κρύο νερό πρέπει να μαγειρευτεί πριν από την επανακατάψυξη
Ψάρια και οστρακοειδή4°C ή χαμηλότεραΨυγείοΔιατηρούνται σκεπασμένα και κρύα. Μαγειρέψτε τα άμεσα
Μαγειρεμένα υπολείμματα φαγητού, σούπες, φαγητά κατσαρόλας4°C ή χαμηλότεραΨυγείο ή φούρνος μικροκυμάτωνΤα υπολείμματα φαγητού που έχουν αποψυχθεί σε φούρνο μικροκυμάτων πρέπει να ξαναζεσταίνονται και να καταναλώνονται αμέσως
Κατεψυγμένα λαχανικά4°C ή χαμηλότερα εάν αποψυχθούνΜαγειρέψτε απευθείας από την κατάψυξη, όταν είναι δυνατόνΕάν καταναλωθούν κρύα, αποψύξτε τα στο ψυγείο και διατηρήστε τα στην ψύξη
Κατεψυγμένα φρούτα4°C ή χαμηλότερα εάν αποψυχθούνΨυγείοΧρησιμοποιήστε τα αμέσως, ειδικά εάν δεν πρόκειται να μαγειρευτούν
Ψωμί και απλά αρτοσκευάσματαΗ θερμοκρασία δωματίου είναι συνήθως αποδεκτήΠάγκος κουζίνας ή ψυγείο

Μόνο για τρόφιμα που διατηρούνται στο ράφι χωρίς κρέας, κρέμα γάλακτος, αυγά ή γαλακτοκομικές γεμίσεις

Επιδόρπια με γέμιση κρέμας, cheesecakes, γαλακτοκομικά επιδόρπια4°C ή χαμηλότεραΨυγείοΑντιμετωπίστε τα ως ευπαθή. Μην τα αποψύχετε στον πάγκο
κατεψυγμενα κρεατα σε ψυγειο

Γιατί η απόψυξη στον πάγκο της κουζίνας είναι επικίνδυνη;

Η απόψυξη στον πάγκο θερμαίνει το εξωτερικό του τροφίμου πολύ πριν αποψυχθεί πλήρως το εσωτερικό. Αυτό το εξωτερικό στρώμα μπορεί να εισέλθει στην «ζώνη κινδύνου» θερμοκρασίας, όπου τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα, ενώ το κέντρο μπορεί να είναι ακόμα κατεψυγμένο.

Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα ωμά πουλερικά, τον κιμά, τα θαλασσινά και τα υπολείμματα φαγητού. Τα τρόφιμα μπορεί να εξακολουθούν να μυρίζουν και να φαίνονται κανονικά ακόμα και όταν τα βακτήρια έχουν πολλαπλασιαστεί αρκετά, ώστε να έχει ήδη αυξηθεί ο κίνδυνος τροφιμογενών ασθενειών.

Μπορείτε να μαγειρέψετε τρόφιμα απευθείας από την κατάψυξη;

Ναι. Πολλά τρόφιμα μπορούν να μαγειρευτούν από κατεψυγμένα, αρκεί να προβλέψετε επιπλέον χρόνο μαγειρέματος και να χρησιμοποιήσετε θερμόμετρο τροφίμων, όταν χρειάζεται. Αυτό είναι συχνά ασφαλέστερο από την βιαστική απόψυξη.

Τα κατεψυγμένα λαχανικά, οι μερίδες ψαριού, τα μπιφτέκια και τα κομμάτια πουλερικών μπορούν να μαγειρευτούν από κατεψυγμένα, αν το επιτρέπουν οι οδηγίες της συσκευασίας. Τα μεγάλα πουλερικά ή τα ψητά χρειάζονται προσεκτικό έλεγχο της θερμοκρασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα αποψυγμένα τρόφιμα να επανακαταψυχθούν;

Τα τρόφιμα που αποψύχονται στο ψυγείο μπορούν συνήθως να επανακαταψυχθούν, εφόσον έχουν παραμείνει στους 4°C και κάτω και εφόσον η ποιότητά τους δεν έχει πληγεί. Τα τρόφιμα που αποψύχονται σε κρύο νερό ή στον φούρνο μικροκυμάτων πρέπει να μαγειρεύονται πριν από την επανακατάψυξη.

Η κατάψυξη σκοτώνει τα βακτήρια;

Η κατάψυξη εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό πολλών βακτηρίων, αλλά δεν τα σκοτώνει με αξιοπιστία. Μόλις τα τρόφιμα αποψυχθούν και ζεσταθούν, τα επιζώντα βακτήρια μπορούν να επανενεργοποιηθούν.

Πόσο καιρό μπορούν να παραμείνουν τα αποψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο;

Τα ωμά πουλερικά, ο κιμάς και τα θαλασσινά πρέπει συνήθως να μαγειρεύονται εντός 1-2 δύο ημερών. Τα μεγαλύτερα κομμάτια κόκκινου κρέατος μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο, αλλά ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης και εφαρμόστε ασφαλή χειρισμό.

Συμπέρασμα

Η ασφαλέστερη θερμοκρασία απόψυξης για ευπαθή τρόφιμα είναι 4°C ή χαμηλότερη. Το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα θαλασσινά, τα υπολείμματα φαγητού και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να αποψυχθούν στο ψυγείο, σφραγισμένα μέσα σε κρύο νερό για άμεσο μαγείρεμα ή στον φούρνο μικροκυμάτων και στη συνέχεια να μαγειρευτούν αμέσως.

Ο απλός κανόνας είναι: εάν χρειάζεται ψύξη μετά την απόψυξη, τότε δεν πρέπει να αποψυχθούν στον πάγκο.

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