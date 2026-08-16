Τζέφρι Έπσταϊν: Βρέθηκε στα αρχεία του το όνομα μοντέλου που αγνοείται από το 2015

Snapshot Η 22χρονη Μισέλ εξαφανίστηκε το 2015 και στοιχεία της υπόθεσής της βρέθηκαν στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Ντάνιελ Σιάντ, κυνηγός μοντέλων που είχε στενή επαφή με τη Μισέλ, έστειλε φωτογραφίες της στον Έπσταϊν το 2014 και ανέφερε ότι θα τη «λατρέψει».

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Μισέλ γνώριζε την αποστολή των φωτογραφιών στον Έπσταϊν ή ότι τον συνάντησε ποτέ.

Ο Σιάντ είχε επαφές με τον Έπσταϊν από το 2009 και αναφερόταν σε νεαρές γυναίκες, αλλά δεν συνδέεται άμεσα με την εξαφάνιση της Μισέλ.

Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη και ο Ντάνιελ Σιάντ βρέθηκε νεκρός το 2026 χωρίς να δοθούν περισσότερες απαντήσεις. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή λαμβάνει η μυστηριώδης εξαφάνιση νεαρής Γερμανίδας, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη για πάνω από δέκα χρόνια, καθώς στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση βρέθηκαν στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η νεαρή γυναίκα, ονόματι Μισέλ, είχε αποχωρήσει από την κατοικία της μητέρας της τον Σεπτέμβριο του 2015 έχοντας μαζί της ταξιδιωτικά έγγραφα και αποσκευές. Στην αρχή, οι οικείοι της δεν θεώρησαν ανησυχητική την απουσία της, δεδομένου ότι πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια εκτός συνόρων στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ, ωστόσο έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Sun, η υπόθεση επέστρεψε στην επικαιρότητα κατόπιν ενδελεχούς δημοσιογραφικής έρευνας που διεξήχθη από κοινού από το γερμανικό κανάλι ZDF, το περιοδικό Der Spiegel και την ερευνητική ομάδα paper trail media. Από την ανάλυση των αρχείων του Έπσταϊν προέκυψαν κρίσιμα δεδομένα σχετικά με το χρονικό διάστημα αμέσως πριν από την εξαφάνισή της.

Το μοντέλο που αγνοείται

«Θα τη λατρέψεις»

Στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων βρίσκεται ο Ντάνιελ Σιάντ, Σουηδός υπήκοος αλγερινής καταγωγής και κυνηγός μοντέλων, ο οποίος φέρεται να είχε στενή επαφή με τη Μισέλ τα χρόνια πριν από την εξαφάνισή της.

Η γνωριμία τους έγινε το 2012 στο Ντουμπάι, όπου η τότε 19χρονη εργαζόταν ως σερβιτόρα. Ο Σιάντ της συστήθηκε ως κυνηγός μοντέλων και η προσέγγισή του φάνηκε στη Μισέλ ως μια ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό της στον χώρο της μόδας. Τα επόμενα χρόνια πραγματοποίησε φωτογραφίσεις, συμμετείχε σε επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με το μόντελινγκ και ταξίδεψε σε χώρες όπως η Κίνα, η Βρετανία και η Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τη Sun, έρευνα στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν αποκάλυψε ότι ο Σιάντ είχε στείλει φωτογραφίες της νεαρής γυναίκας στον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, πριν η Μισέλ χαθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Μάλιστα έναν χρόνο πριν από την εξαφάνιση της Μισέλ, το 2014, ο Σιάντ φέρεται να έστειλε στον Έπσταϊν φωτογραφίες της τότε 21χρονης και να συζήτησε το ενδεχόμενο να της εξασφαλιστεί αεροπορικό εισιτήριο. Σε μήνυμά του την περιέγραφε ως «υπέροχο άνθρωπο», πριν προσθέσει τη φράση: «Θα τη λατρέψεις».

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μισέλ συνάντησε τον Έπσταϊν

Παρά την αναφορά, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μισέλ συνάντησε τον Έπσταϊν ή ότι γνώριζε πως οι φωτογραφίες της είχαν σταλεί σε εκείνον. Επίσης, δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει τον Σιάντ με την εξαφάνισή της.

Οι επαφές του Σιάντ με τον Έπσταϊν φέρεται να είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2009. Το γερμανικό δίκτυο ZDF, εξετάζοντας εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, εντόπισε 1.840 αναφορές στο όνομα του Ντάνιελ Σιάντ σε email, μηνύματα και τηλεφωνικά αρχεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα προκάλεσε και ένα email του 2014, στο οποίο ο Σιάντ φέρεται να παρομοίαζε τη δραστηριότητά του με εκείνη ενός «ψαρά», γράφοντας ότι κάποιες φορές έκανε καλή «ψαριά», ενώ άλλες φορές «δεν υπήρχαν ψάρια».

Στο ίδιο μήνυμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έκανε αναφορά σε νεαρές γυναίκες από τη Σκανδιναβία ηλικίας 16 και 17 ετών, καθώς και σε μία 15χρονη Γαλλίδα.

Έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μισέλ, η υπόθεση παραμένει ένα άλυτο μυστήριο.

Ο Ντάνιελ Σιάντ, ο άνθρωπος που βρισκόταν στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων και ίσως μπορούσε να δώσει περισσότερες απαντήσεις για την περίοδο πριν χαθούν τα ίχνη της, βρέθηκε νεκρός στις 20 Ιουλίου 2026 στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 69 ετών.

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