Παρίσι: Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε ένας από τους συνεργάτες του Τζέφρι Έπσταϊν

Snapshot Ο Ντάνιελ Σίαντ, συνεργάτης του Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι.

Θα διενεργηθεί έρευνα και νεκροψία για να καθοριστούν τα αίτια του θανάτου του.

Ο Σίαντ κατηγορούνταν ότι βοηθούσε στην αναζήτηση γυναικών για σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπσταϊν, αλλά ποτέ δεν ανακρίθηκε.

Ένα θύμα του Έπσταϊν κατήγγειλε δημόσια ότι ο Σίαντ την έφερε σε επαφή με τον εγκληματία δύο μέρες πριν βρεθεί νεκρός.

Ο Σίαντ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και ισχυριζόταν ότι δεν γνώριζε τις παράνομες πράξεις του Έπσταϊν. Snapshot powered by AI

Νεκρός στο διαμέρισμά του εντοπίστηκε ένας «ανιχνευτής» μοντέλων και βασικός συνεργάτης του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Στις 18 Ιουλίου, ένα από τα θύματα του Έπσταϊν μίλησε δημόσια στο BBC για την εμπειρία της μαζί του και την κακοποίηση μου βίωσε. Όπως ανέφερε, ο Σίαντ ήταν αυτός που την έφερε σε επαφή με τον εγκληματία. Δύο μέρες μετά, βρέθηκε νεκρός.

Ο 69χρονος Ντάνιελ Σίαντ ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Κολόμπ του Παρισιού, όπου και εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο το γραφείο εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση, θα διεξαχθεί έρευνα στην υπόθεση καθώς και νεκροψία στη σορό του Σίαντ, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Το όνομα του 69χρονου εμφανίζεται χιλιάδες φορές στα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσίευσε το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται για έναν από τους πολλούς Γάλλους συνεργάτες του εγκληματία, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια στην αναζήτηση γυναικών που θα κακοποιούνταν και θα διακινούνταν. Παρόλα αυτά, δεν είναι ανακριθεί ποτέ, ενώ είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Ο ίδιος είχε ισχυριστεί σε email που είχε στείλει στον Έπσταϊν το 2014, ότι νιώθει σαν «ψαράς» καθώς κάποιες φορές βρίσκει εύκολα τα θύματα και άλλες όχι. «Σε αυτή την πολυάσχολη κατάσταση νιώθω σαν ψαράς, άλλες φορές πιάνω γρήγορα ψάρια, άλλες όχι», είχε γράψει το Σίαντ.

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν γνώριζε τις πραγματικές εγκληματικές πράξεις του Έπσταϊν και πως είχε εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη του.

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