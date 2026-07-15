Μπάφετ: Μπλοκάρει τις δωρεές στο Ίδρυμα Γκέιτς, μετά τις αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν

Snapshot Ο Γουόρεν Μπάφετ σταμάτησε να δωρίζει στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι μετοχές που συνήθως δωρίζονταν στο ίδρυμα θα κατευθυνθούν πλέον σε τέσσερα ιδρύματα της οικογένειας Μπάφετ μέχρι το 2034.

Ο Μπάφετ έχει δωρίσει συνολικά 47 δισεκατομμύρια δολάρια στο ίδρυμα Γκέιτς μέσα σε 20 χρόνια.

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε ότι γνώριζε τον Έπσταϊν από το 2011 και ότι δεν έπρεπε να έχει συναντηθεί μαζί του.

Η Μελίντα Γκέιτς αποχώρησε από το ίδρυμα το 2024 και σκοπεύει να δωρίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τα δικαιώματα των γυναικών στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ σταμάτησε να κάνει δωρεές στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Μπιλ Γκέιτς, λίγες εβδομάδες αφότου ο συνιδρυτής της Microsoft αποκάλυψε λεπτομερώς τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μπάφετ δεσμεύτηκε «αμετάκλητα» το 2006 να δωρίζει μετοχές της εταιρείας του, Berkshire Hathaway, κάθε χρόνο στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, όπως ήταν τότε γνωστό, «καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου». Αλλά την Τρίτη, το Ίδρυμα Γκέιτς αφαιρέθηκε από τη λίστα των εταιρειών που θα λάβουν μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές θα μοιραστούν αντ' αυτού μεταξύ τεσσάρων ιδρυμάτων στα οποία συμμετέχουν μέλη της οικογένειας Μπάφετ. Ο 95χρονος δήλωσε ότι θα διαθέσει τις υπόλοιπες μετοχές του τα επόμενα οκτώ χρόνια. «Φυσικά, η θνησιμότητα είναι απρόβλεπτη», είπε ο Μπάφετ. «Αλλά οι υπόλοιπες μετοχές μου θα δωρηθούν στα τέσσερα ιδρύματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2034».

Η σχέση του Γκέιτς με τον Έπσταϊν αποκαλύφθηκε όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε αρχεία τον Ιανουάριο. Ο Μπάφετ δεν ανέφερε ονομαστικά τον Γκέιτς ή τον Έπσταϊν στη δήλωσή του σχετικά με τις δωρεές του. Αλλά τον Μάρτιο, δήλωσε στο CNBC ότι δεν είχε μιλήσει με τον Γκέιτς «από τότε που αποκαλύφθηκε όλο αυτό». Πρόσθεσε: «Δεν θέλω να βρίσκομαι σε μια θέση όπου γνωρίζω πράγματα... για να κληθώ ως μάρτυρας».

Κατάθεση του Bill Gates για τη σχέση του με τον Jeffrey Epstein AP/Jose Luis Magana

Ο Μπάφετ έχει δωρίσει 47 δισεκατομμύρια δολάρια στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Γκέιτς σε διάστημα 20 ετών, με το ίδρυμα να εκφρράζει ευγνωμοσύνη στον Μπάφετ για «τις δεκαετίες υποστήριξής του στο έργο μας». Τον Ιούνιο, ο Γκέιτς εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Σε ένα αντίγραφο της κατάθεσής του, ο Γκέιτς είπε ότι είχε συστηθεί στον Έπσταϊν το 2011 με την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για την παγκόσμια υγεία - μια βασική εστίαση του ιδρύματος. «Θυμάμαι ότι γνώριζα ότι ο Έπσταϊν είχε αντιμετωπίσει προηγούμενα νομικά προβλήματα, αλλά δεν καταλάβαινα πλήρως την έκταση των εγκλημάτων που διέπραξε», είπε ο Γκέιτς.

Τρία χρόνια νωρίτερα, ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος για υποκίνηση ανηλίκου σε πορνεία και για προσέλκυση ατόμου κάτω των 18 ετών για πορνεία. Ο Γκέιτς είπε στην επιτροπή: «Δεν έπρεπε ποτέ να είχα συναντηθεί με τον Έπσταϊν εξαρχής. Με βάση αυτά που γνωρίζω τώρα, καταλαβαίνω ότι ακόμα κι αν είχε παραδώσει τους δωρητές που υποσχέθηκε, αυτό δεν θα δικαιολογούσε τη συνεργασία μαζί του».

Ο Μπάφετ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, δηλώνοντας το 2006 ότι θαύμαζε «σε μεγάλο βαθμό» όσα επιτύγχανε και υποσχέθηκε να κάνει ετήσιες δωρεές. Το 2010, ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς και ο Μπάφετ ξεκίνησαν το Giving Pledge, το οποίο στόχευε στο να πείσει εξαιρετικά πλούσιους ανθρώπους να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή στη διαθήκη τους.

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς χώρισαν το 2021 μετά από 27 χρόνια γάμου. Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παραιτήθηκε το 2024 από το ίδρυμα και δήλωσε ότι θα δωρίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών στις ΗΠΑ.

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