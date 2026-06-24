Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήθελε από την αρχή να τον εκβιάσει

«Δεν με εκβίασε ποτέ», ανέφερε, «όμως φαινόταν πως οδηγούνταν σε αυτή την κατεύθυνση»

Ελένη Ευστρατίου

Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήθελε από την αρχή να τον εκβιάσει

Κατάθεση του Bill Gates για τη σχέση του με τον Jeffrey Epstein

AP/Jose Luis Magana
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ποτέ δεν τον εκβίασε, αλλά φαινόταν πως επιδίωκε να το κάνει.
  • Η γνωριμία τους ξεκίνησε λόγω της επιθυμίας του Έπσταϊν να βοηθήσει τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του Γκέιτς, χωρίς οικονομικό όφελος για τον Έπσταϊν.
  • Οι επαφές τους κράτησαν από το 2011 έως το 2014, με πέντε συναντήσεις και συζητήσεις κυρίως για φιλανθρωπικά θέματα.
  • Ο Γκέιτς παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις που γνώριζε ο Έπσταϊν και πιθανώς ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την πληροφορία.
  • Ο Γκέιτς δήλωσε ότι ήξερε για την καταδίκη του Έπσταϊν, αλλά δεν γνώριζε λεπτομέρειες των αδικημάτων και δεν έψαξε περαιτέρω.
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Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η κατάθεση του Μπιλ Γκέιτς σχετικά με τη γνωριμία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα emails που αντάλλαξαν μεταξύ τους.

Ο Γκέιτς είχε καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 10 Ιουνίου, σε μία διαδικασία που διήρκησε έξι ώρες. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε τα πρακτικά της κατάθεσης. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, δεν εκβιάστηκε ποτέ από τον Έπσταϊν, ωστόσο ο ίδιος πιστεύει ότι αυτός ήταν ο σκοπός του.

«Δεν ήταν εκβιασμός αλλά φαίνεται ότι πήγαινε προς τα εκεί»

Ο 70χρονος συνιδρυτής της Microsoft, ο οποίος γνώριζε τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2011, πίστευε πως ήθελε να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον ίδιο με σκοπό εκείνος ή κάποιος άλλος να μπορέσει να τον εκβιάσει. Όπως ανέφερε, η κύρια αιτία ήταν οι εξωσυζυγικές του σχέσεις με δύο γυναίκες, για τις οποίες ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα γνώριζε.

Ξεκαθάρισε ενώπιον της Επιτροπής, ότι τις γυναίκες δεν τις γνώρισε από τον Έπσταϊν, ωστόσο του φαινόταν πως στα emails που του έστελνε ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την πληροφορία. «Δεν με εκβίασε ποτέ», ανέφερε, «όμως φαινόταν πως οδηγούνταν σε αυτή την κατεύθυνση». Ο ίδιος του είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει καθόλου χρήματα από αυτές τις πληροφορίες και αν αποφάσιζε να μιλήσει σε κάποιον σχετικά με αυτό, «απλώς θα υπομείνω τον πόνο και θα το αντιμετωπίσω».

Ο 70χρονος ανέφερε πως είχε πολλές σχέσεις με άλλες γυναίκες κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, κάτι που της είχε εξομολογηθεί πριν το διαζύγιό τους το 2021.

Η αφορμή για την επαφή

«Ενώ μπορεί να επεδίωκε να καλλιεργήσει μια προσωπική σχέση, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για αυτό και ποτέ δεν ανταπέδωσαν», είπε ο Γκέιτς.

Όπως εξήγησε, αφορμή για τη γνωριμία τους ήταν η επιθυμία του Έπσταϊν να τον βοηθήσει στις πρωτοβουλίες που έπαιρνε για παγκόσμιες καμπάνιες υγείας και εκπαίδευσης, λέγοντάς του πως θα μπορούσε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τον κύκλο του. «Έκανα σαφές στον Έπσταϊν από την αρχή ότι δεν θα έπαιζε ποτέ ρόλο σε καμία από τις εργασίες ούτε θα λάμβανε καμία αποζημίωση», ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος.

Όπως εξήγησε, από το 2011 έως το 2012 είχαν συναντηθεί συνολικά πέντε φορές και οι συζητήσεις τους αφορούσαν μόνο τα θέματα φιλανθρωπίας. Όμως, από το '13 και μετά έκαναν και «βαθύτερες κουβέντες», ενδεχομένως για πιο προσωπικά ζητήματα. Η επαφή τους κράτησε μέχρι το 2014, όταν ο Γκέιτς κατάλαβε πως κανείς από τον κύκλο του Έπσταϊν δεν ενδιαφερόταν να τον στηρίξει οικονομικά και έτσι ξεκίνησε να απομακρύνεται από αυτόν. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν είχε επισκεφτεί ποτέ το νησί του στη Φλόριντα.

Σχετικά με τα αδικήματα του Έπσταϊν, ο Γκέιτς δήλωσε ότι γνώριζε πως έχει καταδικαστεί, ωστόσο δεν ήξερε για ποια αδικήματα και δεν έψαξε ποτέ. «Ίσως έπρεπε να το ψάξω παραπάνω», ανέφερε.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι η γνωριμία του με τον Έπσταϊν είναι από τα πράγματα που έχει μετανιώσει περισσότερο.

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