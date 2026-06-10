Μπιλ Γκέιτς: Καταθέτει ενώπιον του Κογκρέσου για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Snapshot Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει εθελοντικά ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Γκέιτς αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δηλώνει ότι δεν γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνδέουν το όνομα του Γκέιτς με τον Έπσταϊν, περιλαμβάνοντας ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Ο Γκέιτς δεν αναγνωρίζει στενή σχέση με τον Έπσταϊν και χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς περί σχέσης τους ψευδείς και παράλογους.

Η κατάθεση του Γκέιτς θα μαγνητοσκοπηθεί αλλά δεν θα προβληθεί δημόσια, με την επιτροπή να δημοσιεύει τα πρακτικά της κατάθεσης σύντομα. Snapshot powered by AI

Ενώπιον μελών του Κογκρέσου καταθέτει σήμερα Τετάρτη ο Μπιλ Γκέιτς σχετικά με τη σχέση που είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο μεγιστάνας καλείται να μιλήσει για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Έπσταϊν, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζει την έρευνά της για τα εγκλήματα που διέπραξε, με την εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ εθελοντικά για να καταθέσω και να βοηθήσω στο έργο της επιτροπής», δήλωσε ο Γκέιτς στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Καπιτώλιο. «Ελπίζω η κατάθεσή μου να είναι χρήσιμη στο σημαντικό έργο της επιτροπής για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα».

Πολλά από τα mails του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στις φυλακές το 2019, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πρόσφατα και έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον δημόσιο διάλογο.

H κατάθεση του Γκέιτς πρόκειται να μαγνητοσκοπηθεί, ωστόσο δεν θα προβληθεί δημόσια. Αντιθέτως, η επιτροπή θα δημοσιεύσει τα πρακτικά των όσων ειπώθηκαν, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τα μηνύματα του Γκέιτς με τον Έπσταϊν

Η σχέση του Γκέιτς με τον Έπσταϊν ήρθε στο προσκήνιο μετά τη πρόσφατη δημοσίευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περισσότερων από τριών εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με την ποινική έρευνα για τον Έπσταϊν. Το όνομα του Γκέιτς εμφανίστηκε χιλιάδες φορές.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη και έχει απορρίψει την ιδέα ότι γνώριζε οτιδήποτε σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν. Ωστόσο, σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη δήλωσε ότι δεν τον έκρινε σωστά. «Ήταν ανόητο εκ μέρους μου να περάσω χρόνο μαζί του. Είμαι ένας από τους πολλούς που μετανιώνουν που τον γνώρισαν», είπε.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποδίδονται στον Έπσταϊν, τα οποία περιέχουν μια σειρά από ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς σχετικά με την προσωπική ζωή του Γκέιτς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι ο Έπσταϊν διευκόλυνε «παράνομες ερωτικές συναντήσεις» του Γκέιτς με «παντρεμένες γυναίκες», ότι ο συνιδρυτής της Microsoft είχε προσβληθεί από σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη (ΣΜΛ) από αυτό που ο Έπσταϊν αποκαλούσε «Ρωσίδες», και ότι είχε «βοηθήσει τον Μπιλ να βρει φάρμακα» για τη θεραπεία της.

Σε ένα ξεχωριστό email ισχυριζόταν ότι ο Γκέιτς προσπάθησε να δώσει «κρυφά» στην τότε σύζυγό του Μελίντα αντιβιοτικά για να την προστατεύσει από την ίδια λοίμωξη. Ο Γκέιτς αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, αλλά έχει παραδεχτεί ότι είχε σχέσεις με δύο Ρωσίδες.

Δεν αναγνωρίζει στενή σχέση με τον Έπσταϊν

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μπιλ Γκέιτς ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε αμερικανικό μέσο, «χαιρετίζει την ευκαιρία να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής».

Συμπληρώνει επιπλέον πως: «Παρότι δεν ήταν ποτέ μάρτυρας ούτε συμμετείχε σε καμία από τις παράνομες πράξεις του Έπσταϊν, ανυπομονεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της Επιτροπής προκειμένου να υποστηρίξει το σημαντικό έργο της».

Σε ξεχωριστή δήλωση αναφέρεται ότι οι ισχυρισμοί για τη σχέση των δύο είναι «εντελώς παράλογοι και απολύτων ψευδείς», ενώ αναφέρεται πως ο Γκέιτς δεν είχε καμία σταθερή σχέση με τον Έπσταϊν, ενώ «ήταν διατεθειμένος να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».

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