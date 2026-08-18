Wall Street: Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα - Άνοδος 2% στο πετρέλαιο
Ραγδαία πτώση των βασικών δεικτών μετά τη λήξη εκεχειρίας Ιράν-ΗΠΑ
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- Οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης έκλεισαν με σημαντικές απώλειες μετά τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
- Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51%, ο Nasdaq κατά 0,32% και ο S&P 500 κατά 0,52%.
- Οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν αρνητικά τις αποδόσεις των ομολόγων.
- Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο περίπου 2%, με το Brent να υπερβαίνει τα 90 δολάρια ανά βαρέλι και το WTI να κλείνει πάνω από τα 84 δολάρια.
- Η τιμή του Brent για παράδοση Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά 2,7% και του WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου κατά 2,6%.
Ραγδαία πτώση των βασικών δεικτών σημειώθηκε στο κλείσιμο της Δευτέρας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι κύριες ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αποτυπώθηκαν στις αποδόσεις των ομολόγων, ενώ το πετρέλαιο σημείωσε νέες αυξήσεις.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 272,63 μονάδων (-0,51%), στις 53.459,78 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 84,25 μονάδων ( -0,32%), στις 26.644,91 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, υποχώρησε κατά 40,70 μονάδες (- 0,52%) στις 7.745,06 μονάδες.
Πάνω από 90 δολάρια το Brent
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate έκλεισαν με άνοδο 2% σε πάνω από τα 84 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελούν σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο 2% πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.
Ειδικότερα, το Brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκε κατά 2,7%, κλείνοντας στα 90,87 δολάρια το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσε άνοδο 2,6% και έκλεισε στα 84,50 δολάρια το βαρέλι.