Wall Street: Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα - Άνοδος 2% στο πετρέλαιο

Snapshot Οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης έκλεισαν με σημαντικές απώλειες μετά τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51%, ο Nasdaq κατά 0,32% και ο S&P 500 κατά 0,52%.

Οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν αρνητικά τις αποδόσεις των ομολόγων.

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο περίπου 2%, με το Brent να υπερβαίνει τα 90 δολάρια ανά βαρέλι και το WTI να κλείνει πάνω από τα 84 δολάρια.

Η τιμή του Brent για παράδοση Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά 2,7% και του WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου κατά 2,6%. Snapshot powered by AI

Ραγδαία πτώση των βασικών δεικτών σημειώθηκε στο κλείσιμο της Δευτέρας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι κύριες ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αποτυπώθηκαν στις αποδόσεις των ομολόγων, ενώ το πετρέλαιο σημείωσε νέες αυξήσεις.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 272,63 μονάδων (-0,51%), στις 53.459,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 84,25 μονάδων ( -0,32%), στις 26.644,91 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, υποχώρησε κατά 40,70 μονάδες (- 0,52%) στις 7.745,06 μονάδες.

Πάνω από 90 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate έκλεισαν με άνοδο 2% σε πάνω από τα 84 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελούν σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο 2% πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Ειδικότερα, το Brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκε κατά 2,7%, κλείνοντας στα 90,87 δολάρια το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσε άνοδο 2,6% και έκλεισε στα 84,50 δολάρια το βαρέλι.

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