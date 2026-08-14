«Ανάσα» στη Wall Street με ελπίδες για μείωση των επιτοκίων

Snapshot Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκ έκλεισε με άνοδο την Πέμπτη, με τον δείκτη S&P 500 να φτάνει σε ιστορικό υψηλό.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,13% στις 53.839,99 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq αυξήθηκε κατά 0,81% και έκλεισε στις 26.803,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,65% και έκλεισε στις 7.798,99 μονάδες. Snapshot powered by AI

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προβλέψεις επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) δεν θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 69,72 μονάδων (+0,13%), στις 53.839,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 214,53 μονάδων (+0,81%), στις 26.803,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 50,49 μονάδων (+0,65%), στις 7.798,99 μονάδες.