«Ανάσα» στη Wall Street με ελπίδες για μείωση των επιτοκίων
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Snapshot
- Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκ έκλεισε με άνοδο την Πέμπτη, με τον δείκτη S&P 500 να φτάνει σε ιστορικό υψηλό.
- Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.
- Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,13% στις 53.839,99 μονάδες.
- Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq αυξήθηκε κατά 0,81% και έκλεισε στις 26.803,02 μονάδες.
- Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,65% και έκλεισε στις 7.798,99 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προβλέψεις επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) δεν θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 69,72 μονάδων (+0,13%), στις 53.839,99 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 214,53 μονάδων (+0,81%), στις 26.803,02 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 50,49 μονάδων (+0,65%), στις 7.798,99 μονάδες.
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