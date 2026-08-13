Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και... ζημιά ενόψει Μπραν

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες αποκλείστηκε από το Europa League, αλλά έχασε και δύο βασικούς παίκτες για την κόντρα με την Μπραν στα play offs του Conference League.

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Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και... ζημιά ενόψει Μπραν
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4'
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Εφιαλτική ήταν η βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2 στο "Κονστάντ Βάντεν Στοκ", γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, μα είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή ενόψει των αγώνων στα playoffs του Conference League.

Ανώτεροι και πιο αποτελεσματικοί οι Βέλγοι, σκόραραν τρεις φορές, με τους Λεό Πετρό (20'), Λούκας Άμπρος (47') και Ντανίλο Σικάν (55') ενώ είχαν και δοκάρι με τον τελευταίο. Οι "ασπρόμαυροι" ισοφάρισαν προσωρινά με τον Ζίβκοβιτς (34') και μείωσαν στο τέλος με τον Γερεμέγεφ (88'), ωστόσο ο αποκλεισμός με συνολικό σκορ 4-2 άνοιξε αρκετές πληγές ενόψει της συνέχειας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο ξεκίνημα του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πάλι σαν... υπνωτισμένοι, αλλά για καλή τους τύχη ο Σικάν (2') αστόχησε από το ύψος του πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε σχετικά γρήγορα. Από εντυπωσιακό σλάλομ του Κωνσταντέλια και συνεργασία με τον Τάισον, ο Ζίβκοβιτς (9') σούταρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δύο λεπτά μετά, ο Παβλένκα άπλωσε τα 196 εκατοστά του για να σταματήσει το κοντινό πλασέ του Τσβέτκοβιτς - κλασική ευκαιρία για τους Βέλγους - με τον Ζίβκοβιτς να αστοχεί με το αριστερό από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση στην αντεπίθεση. Φρενήρης ρυθμός στα πρώτα λεπτά...

Ο Μααμάρ (16') συνέχισε να βγαίνει στην πλάτη του Μπάμπα, με τον Παβλένκα να διώχνει δύσκολα αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας φέρει ευθύνη στο 1-0 του 20ου λεπτού. Κόρνερ του Άμπρος, ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά, ο Παβλένκα δεν μπλόκαρε κι ο Πετρό από κοντά άνοιξε το σκορ. Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο ημίωρο, μα ο αμαρκάριστος Μύθου δεν βρήκε εστία με το κεφάλι μετά το κόρνερ του Κωνσταντέλια. Το έκαναν τέσσερα λεπτά μετά.

Η πολιορκία της εστίας του Κούσεμανς έφερε τον Τάισον να σεντράρει από τα αριστερά και τον Ζίβκοβιτς με σκαστή κεφαλιά στο πίσω δοκάρι να κάνει το 1-1. Νέα αλλαγή σκηνικού... Ο Τσβέτκοβιτς ταλαιπώρησε τον Ελουστόντο κι έδωσε στον Λανσάνα (40'), μα ο Παβλένκα είχε πειστική απάντηση αυτή τη φορά. Απάντηση είχε και το... οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ στο υπέροχο φάουλ του Σικάν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου μέρους.

Ο Λίσι ανακάτεψε την τράπουλα βάζοντας (και) τον Καμαρά στη θέση του Μύθου, αλλά τα σχέδιά του πήγαν... περίπατο πολύ γρήγορα. Ο Άμπρος με σλάλομ και αριστερό πλασέ νίκησε στα 70" τον Παβλένκα για το 2-1. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ήρθε και το τρίτο γκολ των Βέλγων μετά από νέα ολιγωρία της ελκηνικής άμυνας. Το φαλτσαριστό πλασέ του Σικάν, πάντως, ήταν ακριβείας για να μπορέσει να αντιδράσει ο οποιοδήποτε τερματοφύλακας. Αν ο Τάισον (58') ήταν πιο αποτελεσματικός στο πλασέ του μετά το κλέψιμο του Κωνσταντέλια ίσως άλλαζε η εξέλιξη του αγώνα αλλά ο Κούζεμανς είχε άλλη άποψη.

Ή αν μετρούσε το γκολ του Καμαρά (73') που έπειτα από on field review και πεντάλεπτη εξέταση της φάσης ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γερεμέγεφ. Όταν ο Κούζεμανς έκανε κακή έξοδο κι αντί για την μπάλα χτύπησε το κεφάλι του Ελουστόντο, ήταν πια αργά. Κι ας μείωσε από την άσπρη βούλα ο Γερεμέγεφ στο 88' στο τελικό 3-2. Όμως, το γκολ έφερε ένταση, με τους Βέλγους να κάνουν καθυστέρηση, τον Ζίβκοβιτς να προσπαθεί να αρπάξει την μπάλα κι εν τέλει να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ θα απουσιάσει, τουλάχιστον, από τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Μπραν (20/8, Τούμπα) για τα Play Off του UEFA Conference League, όπως και ο Γερεμέγεφ που κάτι είπε στον βοηθό στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και αντίκρισε κι εκείνος την κόκκινη κάρτα. Από την άλλη, η Άντερλεχτ εν μέσω αποθέωσης πήρε την πρόκριση και θα δοκιμάσει την τύχη της στα Play Off του UEFA Europa League με αντίπαλο την Καϊράτ Αλμάτι.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Κίτρινες: Άμπρος, Μπιανκόν, Σαλιμπά - Μπάμπα, Ζαφείρης.

Κόκκινες: Ζίβκοβιτς (90'), Γερεμέγεφ (90'+3')

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Μπιανκόν, Πετρό, Εντιαγέ (79' Αουγκούστινσον), Λανσάνα (84' Όνια Σέκε), Κανά, Άμπρος, Τσβέτκοβιτς (90'+2' Μπερτατσίνι), Εντζά Κανά (78' Σαλιμπά), Σικάν (78' Ντεγκρέεφ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (46' Γιαννούλης), Ζαφείρης (84' Λουσέ), Σανταμαρία (67' Τέιλορ), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (67' Γερεμέγεφ), Μύθου (46' Καμαρά).

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