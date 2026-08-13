Τα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου που προσφέρουν ανάσα δροσιάς στον καύσωνα
Το θερμόμετρο στην Κρήτη παραμένει στα ύψη με τη ζέστη να δημιουργεί αρκετές δυσκολίες, όμως υπάρχουν και μερικά ορεινά χωριά του νομού που αποτελούν μια επιλογή για εκείνους που αναζητού λίγη δροσιά
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Το μεγαλύτερο υψόμετρο, οι φυσικές πηγές, τα πλατάνια και τα ρεύματα αέρα δημιουργούν σε αρκετές περιοχές ένα πιο ευχάριστο κλίμα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες.
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