Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

Ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή στη λίμνη Πλαστήρα προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο μοτοσικλετιστής απέφυγε σύγκρουση με οριακό ελιγμό, καθώς το βαρύ όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα για αρκετά μέτρα.
  • Σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βεβαιώνονται παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Οι Αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό που κατέγραψε ο μοτοσικλετιστής για την αποτύπωση των συνθηκών του περιστατικού.
  • Το περιστατικό έχει αναδείξει την επικινδυνότητα των προσπεράσεων σε στροφές και περιορισμένη ορατότητα, με τις Αρχές να διερευνούν τις ευθύνες του οδηγού.
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Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης προσήχθη ο οδηγός του oπου καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή, κινούμενος για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα, στη λίμνη Πλαστήρα.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αποτυπώνει τη στιγμή που το βαρύ όχημα βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα και κατευθύνεται προς έναν μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινείται κανονικά στον δρόμο.

Ο δικυκλιστής κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα και να αποφύγει τη σύγκρουση, πραγματοποιώντας έναν οριακό ελιγμό. Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στην ταυτοποίηση του οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι Αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό που καταγράφηκε από τον μοτοσικλετιστή, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

Ο οδηγός της μηχανής, μιλώντας νωρίτερα στον Alpha, περιέγραψε τις στιγμές που βρέθηκε αντιμέτωπος με το βυτιοφόρο.

Όπως ανέφερε, κατευθυνόταν προς τη λίμνη Πλαστήρα όταν, μετά από διαδοχικές στροφές, είδε το βαρύ όχημα να κινείται προς το μέρος του. Η κάμερα που είχε τοποθετήσει στο κράνος του δεν κατέγραφε αρχικά το σημείο όπου βρισκόταν το βυτιοφόρο, ωστόσο ο ίδιος το είχε αντιληφθεί αρκετά νωρίτερα.

«Το έβλεπα με τα μάτια μου από πολύ πιο πριν, γι’ αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο διαθέσιμος χώρος για να αντιδράσει ήταν ελάχιστος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά οριακή την αποφυγή της σύγκρουσης, επισημαίνοντας πως, εάν βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο αντί για μηχανή, πιθανότατα δεν θα είχε τη δυνατότητα να κάνει τον απαραίτητο ελιγμό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις για την επικινδυνότητα των προσπεράσεων σε στροφές και σημεία με περιορισμένη ορατότητα, ενώ πλέον τον λόγο έχουν οι αρμόδιες Αρχές, που διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τις ευθύνες του οδηγού.

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