Falcon Strike: Οι ΗΠΑ δημιουργούν την πρώτη πολυεθνική ειδική ομάδα για drones

Μετά τις ελλείψεις πυραύλων στο αμερικανικό οπλοστάσιο η CENTCOM δίνει βάρος στις επιχειρήσεις με επιθετικά drones

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Falcon Strike: Οι ΗΠΑ δημιουργούν την πρώτη πολυεθνική ειδική ομάδα για drones
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ δημιούργησαν την πρώτη πολυεθνική ειδική ομάδα επιθετικών drones με την ονομασία «Falcon Strike» για επιχειρήσεις σε αέρα, ξηρά και θάλασσα στη Μέση Ανατολή.
  • Η νέα δύναμη στοχεύει στην αύξηση της ευελιξίας και της αποτρεπτικής ικανότητας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις πυραύλων.
  • Η «Falcon Strike» επεκτείνει την επιτυχία της προηγούμενης μονάδας «Scorpion Strike», η οποία πέτυχε σημαντικά επιχειρησιακά ορόσημα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Η CENTCOM ξεκίνησε διαβουλεύσεις και προσκαλεί περιφερειακούς εταίρους να συμμετάσχουν στην πολυεθνική ομάδα για κοινή ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων.
  • Η ομάδα «Falcon Strike» θα ηγείται από την Κεντρική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (SOCCENT) με έδρα την Αεροπορική Βάση ΜακΝτίλ στην Τάμπα.
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Την πρώτη πολυεθνική τακτική στρατιωτική δύναμη για επιθετικά drones με την ονομασία «Falcon Strike» ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ζήτησε από τους εταίρους των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή να συμμετέχουν.

Ο ευρύτερος στόχος είναι με τη χρήση drones να διεξαχθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αέρα, γη και θάλασσα και να δοθεί στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ένα εργαλείο για μεγαλύτερη ευελιξία στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις πυραύλων από το οπλοστάσιο τους μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Αντίθετα η Τεχεράνη χρησιμοποιεί drones για επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλα σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή. Για να αναχαιτιστούν τα ιρανικά drones συχνά χρησιμοποιούνται πύραυλοι γεγονός που ανεβάζει το κόστος του πολέμου και περιορίζει τις επιλογές των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η νέα πολυεθνική μονάδα, που ονομάζεται «Task Force Falcon Strike», θα χρησιμοποιεί επιθετικά drones, τα οποία θα αποτελούνται από μη επανδρωμένα συστήματα που θα επιχειρούν σε αέρα, ξηρά και θάλασσα και θα χειρίζονται στρατιωτικό προσωπικό υποστήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακούς εταίρους.

Η έναρξη λειτουργίας της «Falcon Strike» πραγματοποιείται εννέα μήνες μετά τη σύσταση από την CENTCOM της «Task Force Scorpion Strike», της πρώτης εξειδικευμένης Μοίρας επιθετικών drones του αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση «Scorpion Strike» πέτυχε γρήγορα σημαντικά επιχειρησιακά ορόσημα, μεταξύ των οποίων και την πρώτη στην ιστορία εκτόξευση μη επανδρωμένου αεροσκάφους επίθεσης από πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Μοίρα χρησιμοποίησε επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury» και κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε ιρανικές λιμενικές εγκαταστάσεις τον Ιούλιο, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα σκάφη επίθεσης στη θάλασσα. «Η Ειδική Δύναμη Falcon Strike θα επεκτείνει την επιτυχία του Scorpion Strike, δεδομένης της τεράστιας καινοτομίας που παρατηρείται μεταξύ των περιφερειακών συμμάχων και εταίρων μας», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

«Η ενοποίηση και η από κοινού ανάπτυξη των νέων δυνατοτήτων μας θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε γρήγορα τις νέες δυνατότητες που διαφαίνονται στον ορίζοντα».Τ ο CENTCOM έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης με τους περιφερειακούς εταίρους και την επίσημη πρόσκλησή τους. Καθώς οι περιφερειακοί εταίροι προσχωρούν επίσημα, η Task Force Falcon Strike θα επεκτείνει τις δυνατότητες των επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μετατρέποντάς τις σε ένα ενοποιημένο, πολυτομεακό και πολυεθνικό αποτρεπτικό μέσο.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει πολλές ισχυρές συνεργασίες και φίλους στην περιοχή. Είμαστε συλλογικά ισχυρότεροι όταν ενσωματώνουμε και αναπτύσσουμε από κοινού νέες δυνατότητες», είπε ο Μπραντ Κούπερ. Προσωπικό από την Κεντρική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (SOCCENT), η οποία ξεκίνησε την άσκηση «Scorpion Strike», θα ηγηθεί της ομάδας της «Falcon Strike», η οποία αποτελείται από τις ΗΠΑ και εκπροσώπους της περιοχής.

Με έδρα την Αεροπορική Βάση ΜακΝτίλ στην Τάμπα, η SOCCENT σχεδιάζει και διεξάγει ειδικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του CENTCOM, η οποία περιλαμβάνει 21 χώρες στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τη Νότια Ασία.

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