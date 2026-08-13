Υπουργείο Παιδείας για ΣτΕ: Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Το Υπουργείο Παιδείας θα προβεί άμεσα σε ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Υπουργείο Παιδείας για ΣτΕ: Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Απορρίφθηκε η ακύρωση λόγω μη πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από το μητρικό ίδρυμα ή αρμόδιο φορέα.
  • Οι παρατηρήσεις του ΣτΕ αφορούν διοικητικά ζητήματα εφαρμογής και όχι τον ίδιο τον νόμο 5094/2024.
  • Το Υπουργείο Παιδείας θα προβεί άμεσα σε ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
  • Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
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Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας έσπευσε να αποσαφηνίσει την κατάσταση, σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Όπως τονίζεται σχετικά, το θεσμικό πλαίσιο εναρμονίζεται απόλυτα με τους κανόνες του Συντάγματος, και ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούν στην εφαρμογή του.

Σε ό,τι αφορά στους σπουδαστές των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον των ακαδημαϊκών τους σπουδών, επισημαίνεται ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή-φοιτήτρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Με τις σημερινές αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας:

1.⁠ ⁠Επιβεβαιώνεται εκ νέου η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Όχι μόνο δεν διατυπώνεται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 5094/2024, αλλά, αντιθέτως, επαναλαμβάνονται ρητά οι κρίσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

2.⁠ ⁠Απορρίπτεται ο λόγος ακύρωσης που αφορούσε τη μη πιστοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών από το μητρικό ίδρυμα ή από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του κράτους στο οποίο αυτό εδρεύει.

3.⁠ ⁠Οι πλημμέλειες που εντοπίζονται από το Δικαστήριο δεν αφορούν τον ν. 5094/2024, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αφορούν: α) την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, β) επιμέρους ζήτημα ως προς τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε από την ΕΘΑΑΕ και γ) τη μη έγκαιρη έκδοση της απαιτούμενης διαπιστωτικής πράξης του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τη συμμόρφωση προς παρατηρήσεις που αφορούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται, επομένως, όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο των αποφάσεων, για θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και όχι για ζητήματα που αφορούν τον νόμο. Η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης και δεν δικαιολογεί ερμηνείες ή τίτλους που μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετική εντύπωση ως προς το περιεχόμενο και την έκταση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

4.⁠ ⁠Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιβεβαιώνεται και με τις σημερινές αποφάσεις είναι ότι η πολιτεία μερίμνησε δια της νομοθεσίας της ώστε να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών για την αδειοδότηση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το οποίο ελέγχεται σε κάθε περίπτωση εξίσου αυστηρά και από τη δικαιοσύνη πάντα προς όφελος της εύρυθμης ακαδημαικής λειτουργίας.

5.⁠ ⁠Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και κάθε αρμόδιος φορέας, στο πλαίσιο των διακριτών αρμοδιοτήτων του, θα προβούν άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και των λοιπών αρμόδιων φορέων αντιμετωπίζονται από αυτούς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και την ανεξαρτησία τους.

6.⁠ ⁠Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή».

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