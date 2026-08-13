Snapshot Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα.

Η προσπέραση έγινε με ταχύτητα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, σχεδόν συγκρούοντας διερχόμενη μηχανή.

Η έρευνα διεξάγεται από κοινού από την Τροχαία Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός καλείται να καταθέσει στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Βίντεο από κάμερα κράνους δείχνει τον αναβάτη της μηχανής να αποφεύγει τη σύγκρουση με ελιγμό. Snapshot powered by AI

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση με ταχύτητα και παρά λίγο να χτυπήσει διερχόμενη μηχανή από το αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, με την έρευνα να διεξάγεται από κοινού της Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός εντοπίστηκε μέσω της εταιρείας που εργάζεται και αναμένεται το απόγευμα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό.

Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο οδηγός της μηχανής στο TikTok από κάμερα στο κράνος του, το βυτιοφόρο προσπερνά όχημα ΙΧ την ώρα που βρίσκονταν σε στροφή και περνά στο αντίθετο ρεύμα.

Εκείνη την ώρα ερχόταν η μηχανή, η οποία με ελιγμό κατάφερε να περάσει δίπλα στο βυτιοφόρο και να μην συγκρουστούν. Ο οδηγός ακούγεται να λέει «Παρά λίγο να πεθάνουμε», εμφανώς αγχωμένος.