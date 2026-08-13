Έκλειψη Ηλίου:Οι διάσημοι που κοίταξαν τον ουρανό με τα ειδικά γυαλιά-Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν

Snapshot Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 παρατηρήθηκε με ασφάλεια από διάσημους που χρησιμοποίησαν ειδικά γυαλιά προστασίας.

Γνωστοί όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Φρειδερίκος της Δανίας και η Παθ Βέγκα μοιράστηκαν φωτογραφίες της εμπειρίας τους στα social media.

Η έκλειψη ήταν ορατή ολικά σε περιοχές όπως η Ισλανδία και η βόρεια Ισπανία, ενώ μερικά σημεία της Ευρώπης την είδαν μερικά.

Η ολική έκλειψη ήταν η πρώτη που έγινε ορατή από την Ιβηρική Χερσόνησο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, με οργανωμένα σημεία παρατήρησης στη Μαδρίτη.

Οι αναρτήσεις των διάσημων πρόσφεραν μια προσωπική διάσταση στο παγκόσμιο ενδιαφέρον για το φαινόμενο. Snapshot powered by AI

Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού, με εκατομμύρια ανθρώπους να στρέφουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Ανάμεσά τους ήταν και αρκετοί διάσημοι, οι οποίοι μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα από τον τρόπο με τον οποίο έζησαν το σπάνιο φαινόμενο.

Από τον Χαβιέ Μπαρδέμ μέχρι τον Φρειδερίκο της Δανίας και την Παθ Βέγκα, γνωστά πρόσωπα έβαλαν τα ειδικά γυαλιά προστασίας και απαθανάτισαν τη στιγμή, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους ακολούθους μια εικόνα από τη δική τους εμπειρία.

Με τα ειδικά γυαλιά στραμμένα στον ουρανό

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media έχουν κοινό στοιχείο, τα ειδικά γυαλιά για την ασφαλή παρατήρηση της έκλειψης έγιναν πρωταγωνιστές.

Άλλοι επέλεξαν να φωτογραφηθούν μόνοι τους, ενώ άλλοι μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα. Το χαρακτηριστικό θέαμα με τον Ήλιο να καλύπτεται από τη Σελήνη αποτέλεσε, άλλωστε, ιδανική αφορμή για αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Αντόνιο Μπαντέρας και Νικόλ Κίμπελ

Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Νικόλ Κίντμαν ήταν μεταξύ των διάσημων που θέλησαν να παρακολουθήσουν την έκλειψη Ηλίου, ποζάροντας στον φακό με τα ειδικά γυαλιά προστασίας και μοιράζοντας τη στιγμή με τους διαδικτυακούς τους ακολούθους.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ ήταν επίσης, μεταξύ των γνωστών προσώπων που μοιράστηκαν στιγμιότυπο από την παρατήρηση της έκλειψης.

Ο Ισπανός ηθοποιός εμφανίζεται να φορά ειδικά γυαλιά προστασίας, έχοντας δίπλα του έναν φίλο του, με τους δυο τους να κοιτούν προς τον ουρανό.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ

Η εικόνα αποτυπώνει τη γενικότερη ατμόσφαιρα της ημέρας, καθώς η έκλειψη αποτέλεσε αφορμή για ανθρώπους σε πολλές χώρες να σταματήσουν για λίγο ό,τι έκαναν και να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Στιγμιότυπο από την έκλειψη μοιράστηκε και ο Φρειδερίκος της Δανίας, ο οποίος επίσης φόρεσε τα ειδικά γυαλιά προκειμένου να παρακολουθήσει με ασφάλεια το φαινόμενο.

Ο Φρειδερίκος της Δανίας

Η έκλειψη ήταν ορατή ως ολική σε συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ άλλων στην Ισλανδία και στη βόρεια Ισπανία, ενώ ως μερική μπορούσε να παρατηρηθεί σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης.

Τη δική της στιγμή κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό μοιράστηκε και η Παθ Βέγκα. Η Ισπανίδα ηθοποιός φωτογραφήθηκε φορώντας τα ειδικά γυαλιά της, σε ένα στιγμιότυπο που μεταφέρει την ατμόσφαιρα της ημέρας και τον ενθουσιασμό γύρω από το αστρονομικό φαινόμενο.

Η ηθοποιός Παθ Βέγκα

Οι αναρτήσεις των διάσημων έδωσαν, με τον δικό τους τρόπο, μια πιο προσωπική διάσταση στην έκλειψη, καθώς οι ίδιοι έγιναν μέρος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε το φαινόμενο.

Ένα σπάνιο θέαμα που έγινε… social media event

Η ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου ήταν ιδιαίτερα σημαντική και για την Ισπανία, καθώς αποτέλεσε την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου ορατή από την Ιβηρική Χερσόνησο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Στη Μαδρίτη, το φαινόμενο ήταν ορατό κοντά στο ηλιοβασίλεμα, με ειδικά σημεία παρατήρησης να έχουν οργανωθεί για το κοινό.