Ο V των BTS αποκάλυψε ότι έχει προβλήματα ακοής στο ένα αυτί - «Ακούω μόλις στο 30%»

Snapshot Ο V των BTS αποκάλυψε ότι η ακοή στο δεξί του αυτί είναι περίπου στο 30%, ενώ στο αριστερό είναι στο 100%.

Το πρόβλημα ακοής εμφανίστηκε πριν περίπου δυόμισι χρόνια και επιδεινώθηκε κατά τη στρατιωτική του θητεία.

Ο τραγουδιστής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και επισκέπτεται τακτικά το νοσοκομείο για τη θεραπεία του.

Οι BTS πραγματοποιούν την πρώτη τους παγκόσμια περιοδεία μετά από τέσσερα χρόνια, με όλα τα μέλη να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους υπηρεσία.

Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Μπουένος Άιρες, τη Μπανγκόκ, το Σίδνεϊ και το Χονγκ Κονγκ. Snapshot powered by AI

Ο V των BTS αποκάλυψε ότι έχει προβλήματα ακοής στο ένα του αυτί και υποβάλλεται σε θεραπεία, εν μέσω μιας παγκόσμιας περιοδείας του δημοφιλούς K-pop συγκροτήματος.

Ο 30χρονος τραγουδιστής, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Kim Tae-hyung, μίλησε για το πρόβλημα υγείας του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης την Τετάρτη, όπου δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το αποκαλύπτει στους θαυμαστές του.

«Εάν η ακοή στο αριστερό μου αυτί βρίσκεται στο 100%, στο δεξί είναι μόλις περίπου στο 30%» είπε ο V.

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Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξήγησε ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Αρχικά δεν το αντιμετώπισε όσο σοβαρά έπρεπε καθώς πίστευε ότι ήταν απλώς «ζήτημα ψυχικής δύναμης». Τώρα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και επισκέπτεται τακτικά το νοσοκομείο.

Στην Νότια Κορέα, όλοι οι αρτιμελείς άνδρες είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν 18 μήνες στον στρατό, και η υποχρέωση αυτή αφορούσε και τα μέλη των BTS. Ο V ξεκίνησε τη στρατιωτική του θητεία το 2023 και απολύθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Αυτή την περίοδο, οι BTS πραγματοποιούν την πρώτη τους παγκόσμια περιοδεία μετά από τέσσερα χρόνια, με τίτλο «Arirang World Tour», στην οποία εμφανίζονται και τα επτά μέλη, καθώς ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Νότια Κορέα.

Η περιοδεία ξεκίνησε τον Απρίλιο, ενώ η χθεσινή ζωντανή μετάδοση έγινε αμέσως μετά το τέλος των συναυλιών στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ. Μαζί με τον V εμφανίστηκε και ο Jungkook, ο οποίος μίλησε για έναν τραυματισμό στην κνήμη που τον ταλαιπωρεί κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους.

Τους επόμενους μήνες, το συγκρότημα θα συνεχίσει την περιοδεία του σε πόλεις ανά το κόσμο όπως το Λος Άντζελες, το Μπουένος Άιρες, τη Μπανγκόκ, το Σίδνεϊ και το Χονγκ Κονγκ.