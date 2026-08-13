ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
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Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.
Την τελευταία εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Γαλάτσι, επέλεξε το στοίχημα «Συνολικά Γκολ Over 2.5» σε τέσσερις αγώνες από την Λίγκα Προφεσιονάλ (Αργεντινή), Πριμέρα Ντιβιζιόν (Παραγουάη), Νασιονάλ Β Ντιβιζιόν (Αργεντινή) και κέρδισε 26.360,07€ ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 9 Αυγούστου, στο φόρκαστ της 6 ηςιπποδρομίας από το Saratoga (USA), ένας νικητής κέρδισε 3.180 ευρώ.
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