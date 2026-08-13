Κιάτο: Θρήνος για 40χρονο που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε

Snapshot Ένας 40χρονος άνδρας σκοτώθηκε στο Κιάτο μετά από πτώση από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Ο άνδρας έχασε την ισορροπία του στη γωνία του μπαλκονιού, όπου ενώνονται τα κάγκελα, και έπεσε στο κενό.

Η πτώση ήταν μοιραία και ο άνδρας κατέληξε από τα τραύματά του.

Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/08) στο Κιάτο, όταν ένας 40χρονος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Ο 40χρονος φέρεται να βρισκόταν στη γωνία του μπαλκονιού, στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, όπως μεταδίδει το korinthostv.gr.

Η πτώση ήταν μοιραία, με τον άνδρα να καταλήγει από τα τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ, η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με βάση τις πρώτες πληροφορίες. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.