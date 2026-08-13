Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία
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- Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου.
- Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την Παύλου Μελά.
- Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται για την κατάσβεση της φωτιάς.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.
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