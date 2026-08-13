Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου.

Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την Παύλου Μελά.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.

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