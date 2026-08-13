Στις Κουρίλες Νήσους για πρώτη φορά ο Πούτιν - Η Ιαπωνία «διαμαρτυρήθηκε σθεναρά»

Snapshot Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφτηκε για πρώτη φορά τις Κουρίλες νήσους, που αποτελούν αντικείμενο διένεξης με την Ιαπωνία.

Κατά την επίσκεψή του, επιθεώρησε το ρωσικό καταδρομικό Varyag και περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων στο νησί Ιτουρούπ.

Η Ιαπωνία εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντας τις Κουρίλες ως αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της βάσει ιστορίας και διεθνούς δικαίου.

Η διένεξη αφορά την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών του αρχιπελάγους, που εκτείνεται μεταξύ Χοκάιντο και Καμτσάτκα. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη για πρώτη φορά, στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία, καθώς διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον τεσσάρων νησιών, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν «μετέβη προσωπικά για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους», όπου επιθεώρησε το Varyag --καταδρομικό κλάσης Σλάβα--, τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, μετέδωσε το TASS. Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη κατόπιν στο Ιτουρούπ, άλλο νησί του αρχιπελάγους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ρώσος ηγέτης ξεναγήθηκε σε σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας αλιευμάτων, όπου ενημερώθηκε για τον πλούτο των θαλάσσιων πόρων και τις εντυπωσιακές φετινές ψαριές. Στο πλαίσιο των επαφών του για τη βελτίωση των υποδομών, ο Πούτιν επισκέφθηκε επίσης το Κεντρικό Νοσοκομείο της περιφέρειας, όπου δεσμεύτηκε για την άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού και των οχημάτων πρώτων βοηθειών, ενώ βρέθηκε και σε τοπικό σχολείο συνομιλώντας με μαθητές.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες για τις προκλήσεις της καθημερινής διαβίωσης στο ακριτικό νησί, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαίτερα σκληρές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας «διαμαρτυρήθηκε σθεναρά» εναντίον της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις Κουρίλες νήσους, αρχιπέλαγος για το οποίο οι δυο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.

«Οι Βόρειες Περιοχές (...) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα.