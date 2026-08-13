Πέφτει αυλαία για την Τζούλι Άντριους - «Αποχωρώ, αλλά όχι και εντελώς»

Snapshot Η Τζούλι Άντριους, 90 ετών, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στο «Princess Diaries 3».

Η ηθοποιός δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της «πραγματικά συνταξιούχο», παρόλο που συνεχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή, τα podcasts και τις ηχογραφήσεις.

Η καριέρα της Άντριους εκτείνεται σε πάνω από οκτώ δεκαετίες και έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, όπως Όσκαρ, επτά Χρυσές Σφαίρες και τον τίτλο Dame από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Παρά την ηλικία της, η Τζούλι Άντριους αισθάνεται νεότερη και απολαμβάνει έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής, ενώ διατηρεί ενεργή τη δημιουργικότητά της.

Η ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστή από τους ρόλους της στις ταινίες «Mary Poppins» και «The Sound of Music» και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε σημαντικές παραγωγές μέχρι πρόσφατα. Snapshot powered by AI

Η Τζούλι Άντριους αποσύρεται από τους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε μια μυθική καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες. Η 90χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι δεν θα επιστρέψει ως βασίλισσα Κλαρίς Ρενάλντι στο πολυαναμενόμενο «Princess Diaries 3», κλείνοντας έτσι ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της.

Η Άντριους πρωταγωνίστησε στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, το 2001 και το 2004, υποδυόμενη τη βασίλισσα, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να πει «όχι» στην επιστροφή της.

«Νομίζω ότι είμαι πραγματικά συνταξιούχος»

Σε νέα συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, η Τζούλι Άντριους μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να μην επιστρέψει στο Princess Diaries 3.

«Νομίζω ότι είμαι πραγματικά συνταξιούχος, δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η δημιουργική ομάδα της ταινίας επικοινωνούσε μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, ρωτώντας την αν θα ήθελε να επιστρέψει στον ρόλο της.

«Μου το ζητούσαν όλη την περασμένη χρονιά, αν θα ήθελα να το κάνω», ανέφερε. Η απόφαση, όπως παραδέχθηκε, δεν ήταν εύκολη.

«Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να πω "όχι", αλλά το έκανα γιατί σκέφτηκα ότι είχα μια υπέροχη διαδρομή και ένιωσα ότι αυτή η ταινία δεν χρειαζόταν τη γιαγιά να μπει στο καστ», εξήγησε.

Η ίδια, πάντως, διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως έχει αποσυρθεί «εντελώς», καθώς εξακολουθεί να ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων, τα podcasts και τις ηχογραφήσεις.

Μια ζωή γεμάτη διακρίσεις

Η Τζούλι Άντριους έχει διαγράψει μία από τις σημαντικότερες πορείες στην ιστορία του κινηματογράφου και του θεάτρου.

Η καριέρα της εκτείνεται σε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ άλλων με Όσκαρ για το «Mary Poppins», επτά Χρυσές Σφαίρες και τρεις υποψηφιότητες για Tony.

Το 2000, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' της απένειμε τον τίτλο της Dame, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά της στις τέχνες.

Η Άντριους γιόρτασε τα 90ά γενέθλιά της τον περασμένο Οκτώβριο, έχοντας πλέον επιλέξει έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής.

«Νιώθω σαν να είμαι στα 50 μου»

Παρά την ηλικία της, η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αισθάνεται πολύ νεότερη.

Σε επεισόδιο του podcast «Wiser Than Me With Julia Louis-Dreyfus» το 2024, είχε πει:

«Niώθω σαν να είμαι στα 50 μου, ειλικρινά».

Και πρόσθεσε με χαρακτηριστικό χιούμορ: «Όσο αντέχει ο εγκέφαλος, τα πάω καλά».

Η ηθοποιός έχει περιγράψει τη σημερινή ζωή της ως πιο «ήσυχη», κάτι που, όπως λέει, έχει αρχίσει να απολαμβάνει.

«Δεν βγαίνω τόσο πολύ και μου αρέσει να είμαι στο σπίτι. Αλλά κατά κάποιον τρόπο το απολαμβάνω, να αποσύρομαι λίγο τώρα», είχε αναφέρει.

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι εξακολουθεί να έχει σχέδια και ιδέες: «Έχω φυσικά ένα εκατομμύριο σκέψεις και ιδέες και ελπίζω ότι μπορώ να συνεχίσω για πολύ ακόμη. Αλλά ποιος ξέρει; Χαίρομαι απλώς που έφτασα μέχρι εδώ».

Από το «Mary Poppins» στο «The Sound of Music»

Η Τζούλι Άντριους έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1964, στο «Mary Poppins», στο πλευρό του Ντικ Βαν Ντάικ.

Η ταινία της Disney γνώρισε τεράστια επιτυχία, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και χάρισε στην Άντριους το πρώτο της Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Μάλιστα, για ένα διάστημα η ηθοποιός κρατούσε το χρυσό αγαλματίδιο κρυμμένο στη σοφίτα της.

«Δεν ήθελα να είμαι σαν να λέω "ελάτε να δείτε το Όσκαρ μου!"», είχε προσθέσει.

Όπως θυμόταν, μετά τη Νέα Υόρκη βρέθηκε σε έναν ακόμη μεγαλύτερο χώρο, το Χόλιγουντ, και χρειάστηκε χρόνο για να αισθανθεί ότι άξιζε να βρίσκεται εκεί.

«Είναι δύσκολο να ξέρεις ότι αξίζεις», είχε πει χαρακτηριστικά.

Το 1965 ακολούθησε ένας ακόμη εμβληματικός ρόλος, στο «The Sound of Music», για τον οποίο απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ταινία κέρδισε μεταξύ άλλων τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Ρόμπερτ Γουάιζ.

Από εκεί και έπειτα, η Τζούλι Άντριους συνέχισε μια λαμπρή πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως τα «Thoroughly Modern Millie» (1967), «Darling Lili» (1970) και «Victor/Victoria» (1982).

Το 2001 επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη ως βασίλισσα Κλαρίς Ρενάλντι στο «The Princess Diaries», ρόλο που επανέλαβε τρία χρόνια αργότερα στο «The Princess Diaries 2: Royal Engagement».

Τα τελευταία χρόνια, η φωνή της συνέχισε να ακούγεται μέσα από σημαντικές παραγωγές, μεταξύ άλλων ως Lady Whistledown στη σειρά του Netflix «Bridgerton», ενώ το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο Outstanding Character Voice-Over Performance στα Creative Arts Emmys.

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