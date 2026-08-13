Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε χυμό παντζαριού

Ο χυμός παντζαριού μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, αλλά ποιος ωφελείται περισσότερο;

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Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε χυμό παντζαριού
ΕΥ ΖΗΝ
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Ο χυμός παντζαριού μπορεί να μειώσει σε μέτριο βαθμό την αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ήδη αυξημένες τιμές. Το βασικό του πλεονέκτημα προέρχεται από τα φυσικά νιτρικά άλατα, τα οποία το σώμα μετατρέπει σε μονοξείδιο του αζώτου, ένα μόριο που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και να διευρυνθούν σε διάμετρο.

Το αποτέλεσμα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά όχι τόσο έντονο. Ο χυμός παντζαριού θα πρέπει να θεωρείται ως μια υποστηρικτική διατροφική στρατηγική, όχι ως αντικατάσταση φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση ή αποδεδειγμένων μέτρων του τρόπου ζωής.

Πόσο γρήγορα μπορεί ο χυμός παντζαριού να μειώσει την αρτηριακή πίεση;

Τα διαιτητικά νιτρικά άλατα εισέρχονται στο στόμα, που περιλαμβάνει βακτήρια, τα οποία μετατρέπουν τα νιτρικά σε νιτρώδη. Μετά την κατάποση, κάποια νιτρώδη άλατα γίνονται μονοξείδιο του αζώτου, βελτιώνοντας τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων.

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη του 2025 εξέτασε χυμό παντζαριού πλούσιο σε νιτρικά σε 39 ενήλικες ηλικίας 18-30 ετών και 36 ενήλικες ηλικίας 67-79 ετών. Οι συμμετέχοντες έπιναν περίπου 75 ml, δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες.

Η αρτηριακή πίεση μειώθηκε μόνο στην ομάδα μεγαλύτερης ηλικίας, της οποίας η αρχική πίεση ήταν υψηλότερη. Η μέση αρτηριακή τους πίεση μειώθηκε κατά περίπου 4 mmHg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Οι νεότεροι ενήλικες δεν παρουσίασαν την ίδια μείωση.

Πόσο ισχυρά είναι τα συνολικά στοιχεία;

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2024 περιελάμβανε 11 τυχαιοποιημένες δοκιμές επί συνολικά 349 ενηλίκων με υπέρταση.

Σε σύγκριση με τις θεραπείες στις ομάδες ελέγχου, ο χυμός παντζαριού μείωσε την συστολική αρτηριακή πίεση (την λεγόμενη «μεγάλη» πίεση στην μέτρηση) κατά μέσο όρο περίπου 5,3 mmHg. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σημαντική μείωση στην διαστολική («μικρή») πίεση ή στην 24ωρη αρτηριακή πίεση.

  • Η συστολική αρτηριακή πίεση μετρά τη δύναμη με την οποία το αίμα πιέζει τα τοιχώματα των αρτηριών, πάνω στον χτύπο της καρδιάς.
  • Η διαστολική αρτηριακή πίεση μετρά την πίεση με την οποία το αίμα σας πιέζει τα τοιχώματα των αρτηριών, ενώ ο καρδιακός μυς αναπαύεται μεταξύ των παλμών.

Η βεβαιότητα των στοιχείων αξιολογήθηκε χαμηλή, επειδή οι δοκιμές ήταν μικρές και διέφεραν στον σχεδιασμό. Επομένως, ο χυμός παντζαριού φαίνεται ικανός να προκαλέσει μια μέτρια συστολική μείωση σε ορισμένα άτομα, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα.

ποτηρι με χυμο απο παντζαρια

Γιατί οι ηλικιωμένοι ενήλικες μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο;

Η μελέτη του 2025 υποδηλώνει ότι το στοματικό μικροβίωμα μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση της διαφοράς. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες είχαν διαφορετικό βακτηριακό προφίλ στο στόμα τους. Μετά τον πλούσιο σε νιτρικά χυμό παντζαριού, οι μειώσεις σε ορισμένα βακτήρια συσχετίστηκαν με υψηλότερη διαθεσιμότητα νιτρωδών και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές υπέθεσαν, ότι η γήρανση αλλάζει την από του στόματος μετατροπή νιτρικών σε μονοξείδιο του αζώτου και ότι η συμπλήρωση μπορεί να αποκαταστήσει εν μέρει τη διαθεσιμότητα μονοξειδίου του αζώτου. Αυτός ο μηχανισμός χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Πόση ποσότητα χυμού παντζαριού πρέπει να πίνετε;

Δεν υπάρχει καθολικά καθιερωμένη κλινική δόση για την υπέρταση. Η μετα-ανάλυση του 2024 διαπίστωσε οφέλη σε μελέτες που παρείχαν περίπου 200-800 mg νιτρικού άλατος ημερησίως μέσω χυμού παντζαριού.

Το περισσότερο, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο. Ο χυμός περιέχει λιγότερες φυτικές ίνες από τα ολόκληρα παντζάρια και μπορεί να προσθέσει φυσικά σάκχαρα και θερμίδες, όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες.

Επιλέξτε 100% χυμό παντζαριού χωρίς προσθήκη ζάχαρης και αντιμετωπίστε τον ως μέρος μιας συνολικής υγιεινής για την καρδιά διατροφής.

Ποιος πρέπει να είναι προσεκτικός με τον χυμό παντζαριού;

Τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για την μείωση της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να συζητήσουν την τακτική χρήση χυμού παντζαριού με τον γιατρό τους, ειδικά εάν ήδη εμφανίζουν ζάλη ή χαμηλές μετρήσεις. Οι επιδράσεις του θα μπορούσαν να προστεθούν σε εκείνες της φαρμακευτικής αγωγής.

Τα παντζάρια έχουν σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικά άλατα, επομένως τα άτομα που είναι επιρρεπή σε πέτρες στα νεφρά από οξαλικό ασβέστιο μπορεί να χρειαστεί να τα περιορίσουν. Η νεφρική νόσος μπορεί επίσης να αλλάξει τις ανάγκες σε κάλιο.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το ολόκληρο παντζάρι εξίσου αποτελεσματικό με τον χυμό παντζαριού;

Τα ολόκληρα παντζάρια παρέχουν επίσης νιτρικά άλατα και έχουν το πλεονέκτημα των φυτικών ινών. Ωστόσο, πολλές δοκιμές για την αρτηριακή πίεση χρησιμοποίησαν συμπυκνωμένο χυμό παντζαριού, επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν πανομοιότυπα.

Πρέπει να πίνω χυμό παντζαριού κάθε μέρα;

Ορισμένες δοκιμές χρησιμοποίησαν ημερήσια πρόσληψη επί αρκετές εβδομάδες, αλλά δεν υπάρχει σύσταση, ότι όλοι με υπέρταση πρέπει να το κάνουν. Η συνολική διατροφή, τα φάρμακα, η υγεία των νεφρών και οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να καθοδηγούν την τακτική χρήση.

Συμπέρασμα

Ο χυμός παντζαριού μπορεί να αυξήσει τη διαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου και να μειώσει αρκετά τη συστολική αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα σε ενήλικες με υπέρταση ή υψηλότερες αρχικές μετρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αλλά πολύ μέτριο και ασυνεπές για να αντικαταστήσει την καθιερωμένη θεραπεία.

Σκεφτείτε τον χυμό παντζαριού ως μια δυνητικά χρήσιμη προσθήκη σε μια δίαιτα τύπου DASH και όχι ως αυτόνομη θεραπεία.

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