Φωτιά στον Στράτο Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στον Στράτο Αγρινίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή (κατηγορία 4).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο Στράτο Αγρινίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:30 και για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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