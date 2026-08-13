«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

Ο νεαρός μίλησε για τη χρονιά που πέρασε τονίζοντας την επιτυχία του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας φοιτητής στο λιμάνι του Πειραιά δήλωσε αυθόρμητα ότι πέρασε στις ναυτιλιακές σπουδές και εξέφρασε την έκπληξή του με την επιτυχία του.
  • Το λιμάνι του Πειραιά γέμισε από ταξιδιώτες που φεύγουν για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου.
  • Πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν δημοφιλείς προορισμούς όπως η Νάξος και η Μύκονος για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  • Οι αδειούχοι επιδιώκουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να περάσουν καλά κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
  • Οι επιστροφές στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις προβλέπονται για τον Σεπτέμβριο.
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Με το λιμάνι του Πειραιά να έχει πλημμυρίσει από ταξιδιώτες που εγκαταλείπουν την Αθήνα για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, η κάμερα του ΣΚΑΪ και η δημοσιογράφος Γεωργία Μαυρουδή κατέγραψαν τις ιστορίες και τα σχέδια των εξοδούχων λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία.

Ανάμεσα στις δηλώσεις που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη ενός νεαρού ταξιδιώτη, ο οποίος μίλησε με αυθορμητισμό για τη χρονιά που πέρασε και κατάφερε να γίνει viral με μία ατάκα που μάλλον κανείς δεν περίμενε.

«Εγώ προσωπικά πήγα πολύ καλά, πέρασα εκεί που ήθελα, πέρασα εδώ στον Πειραιά στα ναυτιλιακά – μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα», είπε στην κάμερα, προκαλώντας χαμόγελα και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την αυθόρμητη αυτοεπιβράβευσή του.

«Νάξος δύο εβδομάδες και μία εβδομάδα Μύκονο»

Τα παιδιά αποκάλυψαν τους προορισμούς που έχουν επιλέξει για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

«Νάξος δύο εβδομάδες και μία εβδομάδα Μύκονο και μετά γυρνάμε», ανέφερε ένας από τους ταξιδιώτες, περιγράφοντας το πρόγραμμα των διακοπών του.

«Πάμε για τα χειρότερα, να περάσουμε καλά, να ξεφύγουμε»

Για πολλούς από τους αδειούχους, πάντως, το ζητούμενο είναι λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «πάμε για τα χειρότερα, να περάσουμε καλά, να ξεφύγουμε», με την καλοκαιρινή έξοδο να αποτελεί την ευκαιρία για ξεκούραση, διασκέδαση και αλλαγή παραστάσεων.

Και αφού οι διακοπές ολοκληρωθούν, η επιστροφή στην καθημερινότητα θα γίνει από τον Σεπτέμβριο, όπως είπαν χαρακτηριστικά: «Επιστρέφουμε από Σεπτέμβρη δυναμικά».

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